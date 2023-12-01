Йожеф САБО: «Лунин не слабее Кепы, а в чем-то даже сильнее»

Опытный наставник Йожеф Сабо считает, что тренеру «Реала» Карло Анчелотти не стоило публично говорить, что он видит Кепу Аррисабалагу основным вратарем на время травмы Тибо Куртуа, тогда как Андрею Лунину остается место резервиста.

– Йожеф Йожефович, имеет ли право тренер публично так высказываться об игроке, как это произошло в случае с Анчелотти и Луниным?

– Никогда! Тренер не имеет права говорить! Нужно следить за своим языком и всегда думать о последствиях. У меня было очень много вопросов к Шовковскому после его вопиющей ошибки в матче против Словении, но я ему не сказал ни слова по сегодняшний день. Потому что знал, что это может убить его психологически.

Анчелотти не имел права говорить так публично! Если он хотел сказать Лунину, что не рассчитывает на него, надо было вызвать его на индивидуальный разговор, чтобы никто об этом не знал и не слышал.

– Лично вам, кто больше импонирует: Лунин или Кепа?

– Я вообще не понял, почему Реал подписал Кепу. Он что, творил чудеса в воротах? Нет! Его взяли потому, что он испанец. Думаю, там не тренер, а президент настоял на его подписании, потому что испанцы любят своих. Лунин точно не слабее Кепы, а в некоторых моментах и превосходит его. Я не знаю, почему Анчелотти не рассматривает Андрея первым вратарем.