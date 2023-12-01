Украина. Премьер лига01 декабря 2023, 07:49 |
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Александрия продлила контракты с вратарем и хавбеком
Долгий и Ващенко получили новые договоры
01 декабря 2023, 07:49 |
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Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании новых контрактов с вратарем Виктором Долгим и полузащитником Даниилом Ващенко. Оба молодых игрока получили договоры до середины 2027 года.
В нынешнем сезоне Ващенко провел три матча. Долгий выступает за юношескую команду, где отыграл в 17 матчах.
При наставнике Руслане Ротане «Александрия» делает ставку на молодых исполнителей. В нынешнем сезоне УПЛ команда набрала 13 очков и занимает 13 месте.
В следующем туре чемпионата Украины сыграет против «Кривбасс».
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