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Украина. Премьер лига
01 декабря 2023, 07:49 |
281
0

Александрия продлила контракты с вратарем и хавбеком

Долгий и Ващенко получили новые договоры

01 декабря 2023, 07:49 |
281
0
Александрия продлила контракты с вратарем и хавбеком
ФК Александрия

Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании новых контрактов с вратарем Виктором Долгим и полузащитником Даниилом Ващенко. Оба молодых игрока получили договоры до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне Ващенко провел три матча. Долгий выступает за юношескую команду, где отыграл в 17 матчах.

При наставнике Руслане Ротане «Александрия» делает ставку на молодых исполнителей. В нынешнем сезоне УПЛ команда набрала 13 очков и занимает 13 месте.

В следующем туре чемпионата Украины сыграет против «Кривбасс».

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Александрия Украинская Премьер-лига
Источник ФК Александрия
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