Александрия продлила контракты с вратарем и хавбеком

Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании новых контрактов с вратарем Виктором Долгим и полузащитником Даниилом Ващенко. Оба молодых игрока получили договоры до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне Ващенко провел три матча. Долгий выступает за юношескую команду, где отыграл в 17 матчах.

При наставнике Руслане Ротане «Александрия» делает ставку на молодых исполнителей. В нынешнем сезоне УПЛ команда набрала 13 очков и занимает 13 месте.

В следующем туре чемпионата Украины сыграет против «Кривбасс».