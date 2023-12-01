Эффект Месси. Интер Майами поднял цены, но продал все абонементы на сезон

Клуб МЛС «Интер» Майами объявил о том, что уже продал все абонементы на регулярный сезон чемпионата, который стартует в феврале 2024 года.

При этом ранее клуб почти вдвое поднял цены на абонементы.

Болельщики команды продолжают усиленно интересоваться делами «Интера» после подписания Лионеля Месси летом этого года. Из-за высокого спроса клуб оперативно расширил вместимость домашней арены.

Приезд Месси не помог сразу же добиться успеха на поле – команда не вышла в плей-офф. Аргентинец в МЛС провел 6 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.