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Major League Soccer
01 декабря 2023, 07:11 | Обновлено 01 декабря 2023, 07:12
155
1

Эффект Месси. Интер Майами поднял цены, но продал все абонементы на сезон

Клуб доволен экономическим эффектом

01 декабря 2023, 07:11 | Обновлено 01 декабря 2023, 07:12
155
1
Эффект Месси. Интер Майами поднял цены, но продал все абонементы на сезон
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб МЛС «Интер» Майами объявил о том, что уже продал все абонементы на регулярный сезон чемпионата, который стартует в феврале 2024 года.

При этом ранее клуб почти вдвое поднял цены на абонементы.

Болельщики команды продолжают усиленно интересоваться делами «Интера» после подписания Лионеля Месси летом этого года. Из-за высокого спроса клуб оперативно расширил вместимость домашней арены.

Приезд Месси не помог сразу же добиться успеха на поле – команда не вышла в плей-офф. Аргентинец в МЛС провел 6 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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Интер Майами Лионель Месси Major League Soccer (MLS)
Источник The Athletic
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Sheva19
Так золотий мяч зато получил
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