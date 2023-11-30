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30 ноября 2023, 22:59 |
119
0

ВИДЕО: Тренер сборной Уругвая пообщался с юными болельщиками

Марсело Бьелса посмотрел матч чемпионата Уругвая вместе с обычными болельщиками

30 ноября 2023, 22:59 |
119
0
ВИДЕО: Тренер сборной Уругвая пообщался с юными болельщиками
Twitter (Ривер Плейт). Марсело Бьелса

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса во вторник, 28 ноября, побывал на матче клаусуры уругвайской Примеры между «Фениксом» и «Пеньяролем».

Во время матча аргентинский тренер, который смотрел его вместе с обычными болельщиками, фотографировался и пообщался с двумя юными поклонниками «Альбивиолетас».

«Если бы вам дали велосипед или коробку шоколада, вы бы стали болеть за «Ньюэллс Олд Бойз»?» – спросил детей Бьелса.

А потом он объяснил им: «Без разницы, что вам предлагают — вы болельщики «Феникса» на всю жизнь».

«Феникс», однако, проиграл «Пеньяролю» со счетом 0:1.

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Марсело Бьелса сборная Уругвая по футболу чемпионат Уругвая по футболу Пеньяроль болельщики видео
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