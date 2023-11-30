ВИДЕО: Тренер сборной Уругвая пообщался с юными болельщиками
Марсело Бьелса посмотрел матч чемпионата Уругвая вместе с обычными болельщиками
Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса во вторник, 28 ноября, побывал на матче клаусуры уругвайской Примеры между «Фениксом» и «Пеньяролем».
Во время матча аргентинский тренер, который смотрел его вместе с обычными болельщиками, фотографировался и пообщался с двумя юными поклонниками «Альбивиолетас».
«Если бы вам дали велосипед или коробку шоколада, вы бы стали болеть за «Ньюэллс Олд Бойз»?» – спросил детей Бьелса.
А потом он объяснил им: «Без разницы, что вам предлагают — вы болельщики «Феникса» на всю жизнь».
«Феникс», однако, проиграл «Пеньяролю» со счетом 0:1.
Perdimos, pero este niño se llevó un gran mensaje de un tal Marcelo Bielsa.— Centro Atlético Fénix (@CAFenix_) November 28, 2023
“SIEMPRE FÉNIX” pic.twitter.com/DHAHbxabGh
👋 ¡Bienvenido Marcelo al 𝙋𝙖𝙧𝙦𝙪𝙚 𝘾𝙖𝙥𝙪𝙧𝙧𝙤! pic.twitter.com/NUp6NstZHt— Centro Atlético Fénix (@CAFenix_) November 28, 2023
"Yo re bien, excelente".— Enrique Arrillaga (@arrillagae) November 29, 2023
Marcelo Bielsa en el Parque Capurro @ovacionuy @elpaisuy pic.twitter.com/b679aUtmNJ
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