ВИДЕО: Тренер сборной Уругвая пообщался с юными болельщиками

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса во вторник, 28 ноября, побывал на матче клаусуры уругвайской Примеры между «Фениксом» и «Пеньяролем».

Во время матча аргентинский тренер, который смотрел его вместе с обычными болельщиками, фотографировался и пообщался с двумя юными поклонниками «Альбивиолетас».

«Если бы вам дали велосипед или коробку шоколада, вы бы стали болеть за «Ньюэллс Олд Бойз»?» – спросил детей Бьелса.

А потом он объяснил им: «Без разницы, что вам предлагают — вы болельщики «Феникса» на всю жизнь».

«Феникс», однако, проиграл «Пеньяролю» со счетом 0:1.

Perdimos, pero este niño se llevó un gran mensaje de un tal Marcelo Bielsa.



“SIEMPRE FÉNIX” pic.twitter.com/DHAHbxabGh — Centro Atlético Fénix (@CAFenix_) November 28, 2023