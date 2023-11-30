ПЯТЕНКО: «Беспокоит, что тренируемся только на искусственном покрытии»

Первого декабря женская сборная Украины по футболу проведет очередной поединок в Лиге наций В – с Польшей.

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, с каким настроением готовятся его подопечные к завтрашнему противостоянию в Сталевой Воле:

– Уже четвертый день находимся на тренировочном сборе в Жешуве. К сожалению, в Польше выпало много снега, поэтому ничего не остается, как заниматься в манеже на искусственном газоне.

– А разве хозяева не обязаны предоставить для предигровой тренировки поле?

– Они попросили нас отказаться, кстати, как и полячок, чтобы сохранить газон в хорошем состоянии. Мы пошли навстречу, хотя, конечно, беспокоит, чтобы с переходом на травяной газон у девочек не возникли проблемы.

– А то, что готовиться пришлось на синтетике, не привело к каким-либо повреждениям у футболисток?

– К сожалению, травмировалась Ольга Овдийчук из турецкого «Фомгета», ее оперативно пришлось заменить на Яну Малахову из словенского ФК «Мура Нона».

– А какие новости из лагеря польской сборной?

– У них только один игрок задействован в чемпионате Польши, остальные – выступают в Германии, Швейцарии, Франции, Италии. В каждом звене есть лидеры, главная ударная сила – нападающая Ева Пайор из немецкого «Вольфсбурга». Она, кстати, дважды отличилась с нами в поединке первого круга.

Справедливости ради, следует сказать, что несколько ведущих игроков сборной Польши завтра не сыграют, потому что только восстанавливаются после травм. Но и у сборной Украины есть кадровые проблемы. Однако будем играть на победу, потому что только она еще сохранит нам шансы повыситься в классе.