Лига конференций30 ноября 2023, 21:29 | Обновлено 30 ноября 2023, 21:52
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ВИДЕО. Нагнойный забил для Зари гол престижа в Генте
В матче 5-го тура Лиги конференций луганская команда потерпела поражение
30 ноября 2023, 21:29 | Обновлено 30 ноября 2023, 21:52
286
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В четверг, 30 ноября, в матче 5-го тура Лиги конференций луганская «Заря» играет на выезде с бельгийским «Гентом».
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречаются в Генте на стадионе «Геламко Арена».
В конце матча Денис Нагнойный забил для Зари гол престижа (1:4).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Гол Зари в ворота Гента
ГОЛ! 4:1. Денис Нагнойный, 82 мин.
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