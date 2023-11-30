Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Нагнойный забил для Зари гол престижа в Генте
Лига конференций
30 ноября 2023, 21:29 | Обновлено 30 ноября 2023, 21:52
286
0

ВИДЕО. Нагнойный забил для Зари гол престижа в Генте

В матче 5-го тура Лиги конференций луганская команда потерпела поражение

30 ноября 2023, 21:29 | Обновлено 30 ноября 2023, 21:52
286
0
ВИДЕО. Нагнойный забил для Зари гол престижа в Генте

В четверг, 30 ноября, в матче 5-го тура Лиги конференций луганская «Заря» играет на выезде с бельгийским «Гентом».

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Генте на стадионе «Геламко Арена».

В конце матча Денис Нагнойный забил для Зари гол престижа (1:4).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Гол Зари в ворота Гента

ГОЛ! 4:1. Денис Нагнойный, 82 мин.

По теме:
ФОТО. УЕФА в Твиттере возле Зари поставил логотип московского цска
ВИДЕО. Голкипер Гента получил жуткую травму в матче с Зарей
Турнирная таблица Лиги конференций. Заря потеряла шансы на выход из группы
Гент Заря Луганск видео голов и обзор Лига конференций Гент - Заря Денис Нагнойный
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неудачная гонка. Украина осталась вне топ-10 в мужской эстафете Кубка мира
Биатлон | 30 ноября 2023, 17:40 26
Неудачная гонка. Украина осталась вне топ-10 в мужской эстафете Кубка мира
Неудачная гонка. Украина осталась вне топ-10 в мужской эстафете Кубка мира

Не лучшее выступление украинских спортсменов

ВИДЕО. Заря пропустила второй мяч. Автогол записали на Батагова
Футбол | 30 ноября 2023, 20:57 0
ВИДЕО. Заря пропустила второй мяч. Автогол записали на Батагова
ВИДЕО. Заря пропустила второй мяч. Автогол записали на Батагова

Бельгийский Гент ведет в матче Лиги конференций с комфортным перевесом

Партнеры играли против Трубина. Бенфика умудрилась растерять 3:0 с Интером
Футбол | 30.11.2023, 00:15
Партнеры играли против Трубина. Бенфика умудрилась растерять 3:0 с Интером
Партнеры играли против Трубина. Бенфика умудрилась растерять 3:0 с Интером
Один сэйв. Лунин стал худшим игроком Реала в матче с Наполи
Футбол | 30.11.2023, 03:55
Один сэйв. Лунин стал худшим игроком Реала в матче с Наполи
Один сэйв. Лунин стал худшим игроком Реала в матче с Наполи
«Он зверь». Британский боксер сделал уверенный прогноз на бой Усик – Фьюри
Бокс | 30.11.2023, 11:11
«Он зверь». Британский боксер сделал уверенный прогноз на бой Усик – Фьюри
«Он зверь». Британский боксер сделал уверенный прогноз на бой Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
29.11.2023, 20:12 1
Футбол
Анчелотти лично объяснил Лунину, почему Кепа будет игроком основы
Анчелотти лично объяснил Лунину, почему Кепа будет игроком основы
29.11.2023, 14:28 37
Футбол
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
28.11.2023, 21:39 155
Футбол
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
29.11.2023, 16:06 23
Футбол
Дарья БЛАШКО: «Думаю, что все будет хорошо, мы победим»
Дарья БЛАШКО: «Думаю, что все будет хорошо, мы победим»
28.11.2023, 21:54
Биатлон
Турнирные таблицы ЛЧ. Уже известно 12 из 16 участников плей-офф
Турнирные таблицы ЛЧ. Уже известно 12 из 16 участников плей-офф
30.11.2023, 00:30 5
Футбол
«Ему будет легко». Джеймс Тони сделал прогноз на бой Фьюри – Усик
«Ему будет легко». Джеймс Тони сделал прогноз на бой Фьюри – Усик
29.11.2023, 14:52
Бокс
На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
29.11.2023, 17:45 23
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем