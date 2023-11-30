ВИДЕО. Нагнойный забил для Зари гол престижа в Генте

В четверг, 30 ноября, в матче 5-го тура Лиги конференций луганская «Заря» играет на выезде с бельгийским «Гентом».

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Команды встречаются в Генте на стадионе «Геламко Арена».

В конце матча Денис Нагнойный забил для Зари гол престижа (1:4).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Гол Зари в ворота Гента

ГОЛ! 4:1. Денис Нагнойный, 82 мин.