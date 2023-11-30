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Лига конференций
30 ноября 2023, 21:23 | Обновлено 30 ноября 2023, 21:44
125
0

ВИДЕО. Гандельман забил 4-й гол Гента в ворота луганской Зари

Луганская команда потерпела фиаско в Генте на стадионе «Геламко Арена»

30 ноября 2023, 21:23 | Обновлено 30 ноября 2023, 21:44
125
0
ВИДЕО. Гандельман забил 4-й гол Гента в ворота луганской Зари

В четверг, 30 ноября, в матче 5-го тура Лиги конференций луганская «Заря» играет на выезде с бельгийским «Гентом».

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Генте на стадионе «Геламко Арена».

Омри Гандельман забил 4-й гол бельгийской команды в ворота луганской Зари.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Гол Гента в ворота Зари

ГОЛ! 4:0. Омри Гандельман, 75 мин

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Источник Sport.ua
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