ВИДЕО. Гандельман забил 4-й гол Гента в ворота луганской Зари

В четверг, 30 ноября, в матче 5-го тура Лиги конференций луганская «Заря» играет на выезде с бельгийским «Гентом».

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Команды встречаются в Генте на стадионе «Геламко Арена».

Омри Гандельман забил 4-й гол бельгийской команды в ворота луганской Зари.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Гол Гента в ворота Зари

ГОЛ! 4:0. Омри Гандельман, 75 мин