ВИДЕО. Гент забил Заре третий гол. Гифт Орбан сделал подарок бельгийцам

В четверг, 30 ноября, в матче 5-го тура Лиги конференций луганская «Заря» играет на выезде с бельгийским «Гентом».

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Команды встречаются в Генте на стадионе «Геламко Арена».

Гент забил Заре третий гол. Гифт Орбан пробил из пределов штрафной площадки без сопротивления (3:0)

❗️ ВИДЕО в Telegram. Гол Гента в ворота Зари

ГОЛ! 3:0. Гифт Орбан, 55 мин