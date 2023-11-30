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  4. ВИДЕО. Гент забил Заре третий гол. Гифт Орбан сделал подарок бельгийцам
Лига конференций
30 ноября 2023, 21:09 | Обновлено 30 ноября 2023, 21:18
444
0

ВИДЕО. Гент забил Заре третий гол. Гифт Орбан сделал подарок бельгийцам

Нигерийский форвард пробил с 12 метров без малейшего сопротивления

30 ноября 2023, 21:09 | Обновлено 30 ноября 2023, 21:18
444
0
ВИДЕО. Гент забил Заре третий гол. Гифт Орбан сделал подарок бельгийцам

В четверг, 30 ноября, в матче 5-го тура Лиги конференций луганская «Заря» играет на выезде с бельгийским «Гентом».

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Генте на стадионе «Геламко Арена».

Гент забил Заре третий гол. Гифт Орбан пробил из пределов штрафной площадки без сопротивления (3:0)

❗️ ВИДЕО в Telegram. Гол Гента в ворота Зари

ГОЛ! 3:0. Гифт Орбан, 55 мин

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Гент Заря Луганск видео голов и обзор Лига конференций Гент - Заря Гифт Орбан
Источник Sport.ua
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