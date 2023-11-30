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Лига конференций
30 ноября 2023, 20:57 | Обновлено 30 ноября 2023, 21:18
175
0

ВИДЕО. Заря пропустила второй мяч. Автогол записали на Батагова

Бельгийский Гент ведет в матче Лиги конференций с комфортным перевесом

30 ноября 2023, 20:57 | Обновлено 30 ноября 2023, 21:18
175
0
ВИДЕО. Заря пропустила второй мяч. Автогол записали на Батагова

В четверг, 30 ноября, в матче 5-го тура Лиги конференций луганская «Заря» играет на выезде с бельгийским «Гентом».

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Генте на стадионе «Геламко Арена».

Сразу после перерыва Заря пропустила второй мяч (0:2). После прострела с фланга мяч попал в Арсения Батагова и залетел в ворота между ног голкиперу Никите Турбаевскому.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Гол Гента в ворота Зари

ГОЛ! 2:0. Арсений Батагов, 49 мин (автогол).

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Гент Заря Луганск видео голов и обзор Лига конференций Гент - Заря Арсений Батагов автогол Никита Турбаевский
Источник Sport.ua
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