Лига конференций30 ноября 2023, 20:57 | Обновлено 30 ноября 2023, 21:18
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ВИДЕО. Заря пропустила второй мяч. Автогол записали на Батагова
Бельгийский Гент ведет в матче Лиги конференций с комфортным перевесом
30 ноября 2023, 20:57 | Обновлено 30 ноября 2023, 21:18
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В четверг, 30 ноября, в матче 5-го тура Лиги конференций луганская «Заря» играет на выезде с бельгийским «Гентом».
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречаются в Генте на стадионе «Геламко Арена».
Сразу после перерыва Заря пропустила второй мяч (0:2). После прострела с фланга мяч попал в Арсения Батагова и залетел в ворота между ног голкиперу Никите Турбаевскому.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Гол Гента в ворота Зари
ГОЛ! 2:0. Арсений Батагов, 49 мин (автогол).
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