ВИДЕО. Заря пропустила второй мяч. Автогол записали на Батагова

В четверг, 30 ноября, в матче 5-го тура Лиги конференций луганская «Заря» играет на выезде с бельгийским «Гентом».

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Команды встречаются в Генте на стадионе «Геламко Арена».

Сразу после перерыва Заря пропустила второй мяч (0:2). После прострела с фланга мяч попал в Арсения Батагова и залетел в ворота между ног голкиперу Никите Турбаевскому.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Гол Гента в ворота Зари

ГОЛ! 2:0. Арсений Батагов, 49 мин (автогол).