ВИДЕО. Заря пропустила от Гента на 20-й минуте. Точно пробил Малик Фофана

В четверг, 30 ноября, в матче 5-го тура Лиги конференций луганская «Заря» играет на выезде с бельгийским «Гентом».

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Команды встречаются в Генте на стадионе «Геламко Арена».

Заря пропустила от Гента на 20-й минуте. Точно пробил 18-летний форвард Малик Фофана.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Гол Гента в ворота Зари

ГОЛ! 1:0. Малик Фофана, 20 мин.