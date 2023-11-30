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Лига конференций
30 ноября 2023, 20:12 | Обновлено 30 ноября 2023, 20:33
314
0

ВИДЕО. Заря пропустила от Гента на 20-й минуте. Точно пробил Малик Фофана

30 ноября в Бельгии проходит матч 5-го тура Лиги конференций

30 ноября 2023, 20:12 | Обновлено 30 ноября 2023, 20:33
314
0
ВИДЕО. Заря пропустила от Гента на 20-й минуте. Точно пробил Малик Фофана

В четверг, 30 ноября, в матче 5-го тура Лиги конференций луганская «Заря» играет на выезде с бельгийским «Гентом».

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Генте на стадионе «Геламко Арена».

Заря пропустила от Гента на 20-й минуте. Точно пробил 18-летний форвард Малик Фофана.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Гол Гента в ворота Зари

ГОЛ! 1:0. Малик Фофана, 20 мин.

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Источник Sport.ua
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