Лига конференций30 ноября 2023, 20:12 | Обновлено 30 ноября 2023, 20:33
314
0
ВИДЕО. Заря пропустила от Гента на 20-й минуте. Точно пробил Малик Фофана
30 ноября в Бельгии проходит матч 5-го тура Лиги конференций
30 ноября 2023, 20:12 | Обновлено 30 ноября 2023, 20:33
314
0
В четверг, 30 ноября, в матче 5-го тура Лиги конференций луганская «Заря» играет на выезде с бельгийским «Гентом».
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречаются в Генте на стадионе «Геламко Арена».
Заря пропустила от Гента на 20-й минуте. Точно пробил 18-летний форвард Малик Фофана.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Гол Гента в ворота Зари
ГОЛ! 1:0. Малик Фофана, 20 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 ноября 2023, 13:19 9
Ничья с Италией не позволила «желто-синим» подняться выше в списке
Футбол | 30 ноября 2023, 20:38 1
Зинченко получил признание от WhoScored
Биатлон | 30.11.2023, 17:40
Футбол | 30.11.2023, 00:15
Футбол | 30.11.2023, 00:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.11.2023, 20:12 1
29.11.2023, 14:28 37
28.11.2023, 21:43 3
28.11.2023, 21:59 1
29.11.2023, 16:06 23
28.11.2023, 18:36 5
29.11.2023, 22:25 6
29.11.2023, 00:23 20