Агент Иммобиле рассказал, почему форвард не переехал в Саудовскую Аравию
Итальянский форвард не повелся на нефтяные деньги
Марко Соммела, агент форварда «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле, рассказал о том, почему его клиент отказался от переезда на Ближний Восток, несмотря на имевшиеся предложения от клубов Саудовской Аравии и ОАЭ.
«В отличие от многих других, Чиро предпочитает наслаждаться вечерами в Лиге чемпионов, а не переезжать куда-то вроде Саудовской Аравии или ОАЭ, хотя у него тоже была возможность уехать.
Чиро вкладывает сердце и душу в каждый матч. Проблема в том, что к нему проявляют недостаточно внимания. Пресса оказывает слишком большое давление на таких ребят, как Иммобиле.
Может ли Чиро перейти в Саудовскую Аравию в ближайшее время? Сейчас не время для этого. Как я сказал, выбор был сделан в пользу Лиги чемпионов, он доволен пребыванием в «Лацио». Есть много амбиций. Эти эмоции бесценны и их нельзя компенсировать нефтяными деньгами», – приводит слова Соммелы Football-Italia.
Добавим, что в нынешнем сезоне Иммобиле, выступающий за «Лацио» с 2016 года, провел за «орлов» 17 матчей во всех турнирах и забил 7 мячей.
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