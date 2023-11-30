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  4. Агент Иммобиле рассказал, почему форвард не переехал в Саудовскую Аравию
Италия
30 ноября 2023, 20:22 |
208
1

Агент Иммобиле рассказал, почему форвард не переехал в Саудовскую Аравию

Итальянский форвард не повелся на нефтяные деньги

30 ноября 2023, 20:22 |
208
1
Агент Иммобиле рассказал, почему форвард не переехал в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле

Марко Соммела, агент форварда «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле, рассказал о том, почему его клиент отказался от переезда на Ближний Восток, несмотря на имевшиеся предложения от клубов Саудовской Аравии и ОАЭ.

«В отличие от многих других, Чиро предпочитает наслаждаться вечерами в Лиге чемпионов, а не переезжать куда-то вроде Саудовской Аравии или ОАЭ, хотя у него тоже была возможность уехать.

Чиро вкладывает сердце и душу в каждый матч. Проблема в том, что к нему проявляют недостаточно внимания. Пресса оказывает слишком большое давление на таких ребят, как Иммобиле.

Может ли Чиро перейти в Саудовскую Аравию в ближайшее время? Сейчас не время для этого. Как я сказал, выбор был сделан в пользу Лиги чемпионов, он доволен пребыванием в «Лацио». Есть много амбиций. Эти эмоции бесценны и их нельзя компенсировать нефтяными деньгами», – приводит слова Соммелы Football-Italia.

Добавим, что в нынешнем сезоне Иммобиле, выступающий за «Лацио» с 2016 года, провел за «орлов» 17 матчей во всех турнирах и забил 7 мячей.

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Чиро Иммобиле Лацио Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Football-Italia
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fifa2020
Через пів року: Іммобіле перейшов в Саудівську Аравію))
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