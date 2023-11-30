ФОТО. Шеф-повар Борнмута приготовил украинский обед для Забарного

Футболист сборной Украины Илья Забарный, похоже, полностью адаптировался в английском «Борнмуте».

Причем, и в самом клубе делают все возможное, чтобы наш соотечественник чувствовал себя в команде комфортно. Так, к примеру, шеф-повар команды приготовил для Ильи украинский обед – куриную отбивную с картофельным пюре и крабовым салатом.

«Сегодня Шеф сделал украинский обед. Ценю такие моменты», – опубликовал Забарный фото на своей странице в Instagram.

Отметим, что Забарный сыграл в нынешнем сезоне за «Борнмут» 15 матчей во всех турнирах, голов пока не забивал.