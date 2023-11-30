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  4. Крутых не смог пробиться в 1/4 финала на турнире в Испании
ATP
30 ноября 2023, 19:47 |
64
0

Крутых не смог пробиться в 1/4 финала на турнире в Испании

Алексей проиграл сопернику из квалификации

30 ноября 2023, 19:47 |
64
0
Крутых не смог пробиться в 1/4 финала на турнире в Испании
ATP. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№303 ATP) завершил борьбу на грунтовом челленджере в Маспаломасе (Испания).

Во втором раунде украинцей в трех партиях проиграл Килиану Фельдбаушу из Швейцарии, который начинал борьбу в квалификации.

Маспаломас. Второй круг
Алексей Крутых (Украина) – Килиан Фельдбауш (Швейцария) – 6:3, 3:6, 1:6

Это была первая встреча теннисистов.

Отметим, что Крутых в текущем сезоне всего дважды играл в четвертьфинале турниров категории ATP Challenger Tour. Последний раз это случилось еще в июне.

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Алексей Крутых
Источник Sport.ua
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