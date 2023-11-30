Крутых не смог пробиться в 1/4 финала на турнире в Испании

Украинский теннисист Алексей Крутых (№303 ATP) завершил борьбу на грунтовом челленджере в Маспаломасе (Испания).

Во втором раунде украинцей в трех партиях проиграл Килиану Фельдбаушу из Швейцарии, который начинал борьбу в квалификации.

Маспаломас. Второй круг

Алексей Крутых (Украина) – Килиан Фельдбауш (Швейцария) – 6:3, 3:6, 1:6

Это была первая встреча теннисистов.

Отметим, что Крутых в текущем сезоне всего дважды играл в четвертьфинале турниров категории ATP Challenger Tour. Последний раз это случилось еще в июне.