ATP30 ноября 2023, 19:47 |
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Крутых не смог пробиться в 1/4 финала на турнире в Испании
Алексей проиграл сопернику из квалификации
30 ноября 2023, 19:47 |
64
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Украинский теннисист Алексей Крутых (№303 ATP) завершил борьбу на грунтовом челленджере в Маспаломасе (Испания).
Во втором раунде украинцей в трех партиях проиграл Килиану Фельдбаушу из Швейцарии, который начинал борьбу в квалификации.
Маспаломас. Второй круг
Алексей Крутых (Украина) – Килиан Фельдбауш (Швейцария) – 6:3, 3:6, 1:6
Это была первая встреча теннисистов.
Отметим, что Крутых в текущем сезоне всего дважды играл в четвертьфинале турниров категории ATP Challenger Tour. Последний раз это случилось еще в июне.
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