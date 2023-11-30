Тренер Полесья – перед матчем с Вересом: «Делаем акцент на своей игре»

Тренер «Полесья» Сергей Пинчук рассказал в интервью официальному клубному сайту о подготовке к предстоящему матчу 16-го тура УПЛ с «Вересом».

«В последних играх соперникам «Вереса» было довольно тяжело против них играть. Но мы акцентируем внимание именно на своей игре. В этом матче мы не собираемся под них подстраиваться и подчеркиваем именно свои принципы игры.

«Верес» по сравнению с первым кругом изменил стиль игры, они перестраиваются с четырех на пять защитников, немного изменилась структура игры, но в целом сам рисунок игры нам понятен. Анализировав эту команду, мы понимаем, как они будут играть. Но готовимся к непростой игре. Потому что последние матчи показывают, что их соперникам было довольно сложно. В первую очередь, мы можем добиться положительного результата за счет нашего командного духа, наших лидеров команды.

Постараемся играть в свой футбол через контроль, но есть разные факторы, которые могут влиять на это, в том числе и погодные условия. Может быть сложно, когда сильный снег или дождь, когда мяч не катится по полю. В таких случаях многие команды упрощают игру от собственных ворот и не разыгрывают. Но какой будет план на игру у нас – посмотрим, какой будет план на игру у них – покажет игра. И от этого мы будем уже отталкиваться».

Напомним, что матч «Полесье» – «Верес» пройдет в Ровно на стадионе «Авангард» в пятницу, 1 декабря, начало – в 17:00.