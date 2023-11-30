Загребское Динамо на выезде обыграло Астану

Сегодня, 30 ноября, проходят матчи 5-го тура группового этапа Лиги конференций.

В Астане (Казахстан) состоялся поединок между местной «Астаной» и «Динамо» из Загреба. Хорватский клуб обыграл соперника со счетом 2:0, голы в этом матче забивали Габриэль Видович и Такуро Канеко.

«Динамо» благодаря этой победе набрало шесть очков и поднялось на второе место в группе С, «Астана» теперь занимает третье место с четырьмя баллами.

Лига конференций. 5-й тур, 30 ноября.

Астана – Динамо Загреб – 0:2

Голы: Видович, 48, Канеко, 79.