Загребское Динамо на выезде обыграло Астану
Хорватский клуб благодаря голам Видовича и Канеко одержал важную победу
Сегодня, 30 ноября, проходят матчи 5-го тура группового этапа Лиги конференций.
В Астане (Казахстан) состоялся поединок между местной «Астаной» и «Динамо» из Загреба. Хорватский клуб обыграл соперника со счетом 2:0, голы в этом матче забивали Габриэль Видович и Такуро Канеко.
«Динамо» благодаря этой победе набрало шесть очков и поднялось на второе место в группе С, «Астана» теперь занимает третье место с четырьмя баллами.
Лига конференций. 5-й тур, 30 ноября.
Астана – Динамо Загреб – 0:2
Голы: Видович, 48, Канеко, 79.
Odlično drugo polivrijeme! Bravo dečki! 💪🏼👏🏼💙 pic.twitter.com/CNMRraCHL9— GNK Dinamo (@gnkdinamo) November 30, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У лондонцев забивали почти все
Зинченко получил признание от WhoScored