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  4. БУДКОВСКИЙ – о матче с Вересом: «Игра будет очень боевая»
Украина. Премьер лига
30 ноября 2023, 19:24 |
165
0

БУДКОВСКИЙ – о матче с Вересом: «Игра будет очень боевая»

Форвард «Полесья» рассказал о подготовке к предстоящему матчу УПЛ

30 ноября 2023, 19:24 |
165
0
БУДКОВСКИЙ – о матче с Вересом: «Игра будет очень боевая»
ФК Полесье. Филипп Будковский

Нападающий «Полесья» Филипп Будковский в интервью официальному клубному сайту оценил игру команды в поединке с «Шахтером» (0:0) и рассказал об ожиданиях от предстоящего матча с «Вересом».

«Я очень рад вернуться в общую группу, на поле, потому что пропустил немало. Хочется выходить и помогать команде, потому что сейчас очень важные игры.

С «Шахтером» мы показали себя довольно неплохо, потому что игра была равная: были моменты и у «Шахтера», были моменты и у нас. Где-то на последних минутах нам повезло, нам не забили, но и мы могли побеждать в этой игре. Довольно равная игра. Да, мы немного сели назад, но я считаю, что игра была на уровне.

Сейчас в фокусе «Верес» — у них сменился тренер, последнюю игру они выиграли, поэтому пребывают в хорошем настроении. Но учитывая погодные условия, игра будет очень боевая, потому что прежде всего последние туры, и каждая команда хочет набрать максимум очков, чтобы в хорошем настроении уйти в отпуск. Наши козыри я раскрывать не буду, мы готовимся к игре, будем выходить с боевым настроем и будем играть только на победу, как и во всех других матчах в чемпионате».

Напомним, что матч «Полесье» – «Верес» пройдет в Ровно на стадионе «Авангард» в пятницу, 1 декабря, начало – в 17:00.

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Источник ФК Полесье
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