Стал известен стартовый состав Зари на матч против Гента

В четверг, 30 ноября, «Заря» в пятом туре Лиги конференций сыграет с бельгийским «Гентом». Матч состоится в Генте на стадионе «Геламко Арена».

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Стали известны стартовые составы на этот матч:

Гент: Нарди, Фортуна, Ватанабе, Кандусс, Фадига, Гандельман, Кумс, Фофана, Геркенс, Орбан, Кейперс

Запасные: Фортен, Руф, Тиссудали, Лага, Юльсагер, Самуаз, Турунарига, Депуатр

Заря: Турбаевский, Снурницын, Боль, Джордан, Данченко, Батагов, Азиангбе, Чурко, Антюх, Кирюханцев, Герреро

Запасные: Сапутин, Жилкин, Дришлюк, Бугай, Мичин, Венделл, Мышнев, Алефиренко, Нагнойный, Горбач.

Начало матча запланировано – в 19:45 по киевскому времени.