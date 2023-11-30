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Лига конференций
30 ноября 2023, 18:46 | Обновлено 30 ноября 2023, 18:57
703
1

Стал известен стартовый состав Зари на матч против Гента

Юрий Коваль сделал свой выбор

30 ноября 2023, 18:46 | Обновлено 30 ноября 2023, 18:57
703
1
Стал известен стартовый состав Зари на матч против Гента
sport.ua

В четверг, 30 ноября, «Заря» в пятом туре Лиги конференций сыграет с бельгийским «Гентом». Матч состоится в Генте на стадионе «Геламко Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стали известны стартовые составы на этот матч:

Гент: Нарди, Фортуна, Ватанабе, Кандусс, Фадига, Гандельман, Кумс, Фофана, Геркенс, Орбан, Кейперс
Запасные: Фортен, Руф, Тиссудали, Лага, Юльсагер, Самуаз, Турунарига, Депуатр

Заря: Турбаевский, Снурницын, Боль, Джордан, Данченко, Батагов, Азиангбе, Чурко, Антюх, Кирюханцев, Герреро
Запасные: Сапутин, Жилкин, Дришлюк, Бугай, Мичин, Венделл, Мышнев, Алефиренко, Нагнойный, Горбач.

Начало матча запланировано – в 19:45 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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Віктор Коробка
Горбач заслуговує на основу. 
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