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  4. Конкурент Зинченко. Арсенал начал переговоры с защитником
Англия
30 ноября 2023, 18:44 |
470
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Конкурент Зинченко. Арсенал начал переговоры с защитником

Такехиро Томиясу получит новый контракт

30 ноября 2023, 18:44 |
470
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Конкурент Зинченко. Арсенал начал переговоры с защитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Томиясу, Зинченко и Холанд

По информации британских СМИ, «Арсенал» открыл переговоры с левым защитником Такехиро Томиясу, на которого уже нацелилась «Бавария».

Лондонский клуб хочет улучшить финансовые условия контракта японского игрока, чей договор истекает летом 2025 году. Томиясу конкурирует с украинцем Александром Зинченко.

Любопытно, что во вчерашнем матче Лиги чемпионов нашлось место для обоих игроков – Томиясу действовал на правом фланге обороны, а Зинченко остался слева.

В нынешнем сезоне Зинченко и Томиясу провели по 18 матчей.

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Источник The Athletic
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