Конкурент Зинченко. Арсенал начал переговоры с защитником
Такехиро Томиясу получит новый контракт
По информации британских СМИ, «Арсенал» открыл переговоры с левым защитником Такехиро Томиясу, на которого уже нацелилась «Бавария».
Лондонский клуб хочет улучшить финансовые условия контракта японского игрока, чей договор истекает летом 2025 году. Томиясу конкурирует с украинцем Александром Зинченко.
Любопытно, что во вчерашнем матче Лиги чемпионов нашлось место для обоих игроков – Томиясу действовал на правом фланге обороны, а Зинченко остался слева.
В нынешнем сезоне Зинченко и Томиясу провели по 18 матчей.
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