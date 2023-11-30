Конкурент Зинченко. Арсенал начал переговоры с защитником

По информации британских СМИ, «Арсенал» открыл переговоры с левым защитником Такехиро Томиясу, на которого уже нацелилась «Бавария».

Лондонский клуб хочет улучшить финансовые условия контракта японского игрока, чей договор истекает летом 2025 году. Томиясу конкурирует с украинцем Александром Зинченко.

Любопытно, что во вчерашнем матче Лиги чемпионов нашлось место для обоих игроков – Томиясу действовал на правом фланге обороны, а Зинченко остался слева.

В нынешнем сезоне Зинченко и Томиясу провели по 18 матчей.