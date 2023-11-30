ВИДЕО. Магия Роналду. Назван лучший гол Криштиану в карьере

Популярное издание FourFourTwo составило рейтинг лучших голов в карьере Криштиану Роналду, который сейчас выступает в Саудовской Аравии.

На первое место эксперты поставили невероятный мяч в ворота «Ювентуса» в Лиге чемпионов, когда игрок выступал за «Реал».

Топ-3 замкнули удары Роналду в составе «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии.

Удар Криштиану в матче против «Порту»

И классный гол в игре против Испании

Сейчас Роналду выступает за «Аль-Наср». В нынешнем сезоне игрок забил 18 голов и сделал 9 результативных передач.