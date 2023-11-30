ВИДЕО. Магия Роналду. Назван лучший гол Криштиану в карьере
У игрока много классных ударов
Популярное издание FourFourTwo составило рейтинг лучших голов в карьере Криштиану Роналду, который сейчас выступает в Саудовской Аравии.
На первое место эксперты поставили невероятный мяч в ворота «Ювентуса» в Лиге чемпионов, когда игрок выступал за «Реал».
Топ-3 замкнули удары Роналду в составе «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии.
Удар Криштиану в матче против «Порту»
И классный гол в игре против Испании
Сейчас Роналду выступает за «Аль-Наср». В нынешнем сезоне игрок забил 18 голов и сделал 9 результативных передач.
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