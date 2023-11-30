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Саудовская Аравия
30 ноября 2023, 18:16 | Обновлено 30 ноября 2023, 18:18
1685
0

ВИДЕО. Магия Роналду. Назван лучший гол Криштиану в карьере

У игрока много классных ударов

30 ноября 2023, 18:16 | Обновлено 30 ноября 2023, 18:18
1685
0
ВИДЕО. Магия Роналду. Назван лучший гол Криштиану в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Популярное издание FourFourTwo составило рейтинг лучших голов в карьере Криштиану Роналду, который сейчас выступает в Саудовской Аравии.

На первое место эксперты поставили невероятный мяч в ворота «Ювентуса» в Лиге чемпионов, когда игрок выступал за «Реал».

Топ-3 замкнули удары Роналду в составе «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии.

Удар Криштиану в матче против «Порту»

И классный гол в игре против Испании

Сейчас Роналду выступает за «Аль-Наср». В нынешнем сезоне игрок забил 18 голов и сделал 9 результативных передач.

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Источник: Главный скаут Реала будет настаивать на продаже Лунина зимой
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Реал Мадрид Криштиану Роналду видео голов и обзор Манчестер Юнайтед сборная Португалии по футболу
Источник Sport.ua
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