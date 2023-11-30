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  4. Мюллер – о своей роли запасного: «Всем приходится с чем-то мириться»
Германия
30 ноября 2023, 18:16 | Обновлено 30 ноября 2023, 19:02
308
0

Мюллер – о своей роли запасного: «Всем приходится с чем-то мириться»

Форвард-ветеран выступает за «Баварию» с 2009 года

30 ноября 2023, 18:16 | Обновлено 30 ноября 2023, 19:02
308
0
Мюллер – о своей роли запасного: «Всем приходится с чем-то мириться»
ФК Бавария. Томас Мюллер

34-летний ветеран «Баварии» Томас Мюллер, не имея много игровой практики в этом сезоне, не беспокоится по поводу своего нынешнего положения в мюнхенском клубе.

«Это работа тренера — принимать решения насчет состава. Я делаю все возможное, когда получаю игровое время. Я стараюсь проявлять себя как можно лучше на тренировках. В «Баварии» много классных атакующих игроков, которые создают моменты. Ситуация складывается таким образом, всем приходится с чем-то мириться. Пока мы побеждаем, любые подобные разговоры бессмысленны.

Мое тело функционирует хорошо, я готов играть. Стараюсь извлекать максимум из каждой секунды на поле. Пока что многое получается хорошо», — цитирует Мюллера Bayern & Germany.

Отметим, что в нынешнем сезоне опытный форвард провел за «Баварию» 15 матчей (575 минут игрового времени) во всех турнирах и забил 2 мяча. Мюллер, являясь воспитанником мюнхенского клуба, выступает за первую команду с 2009 года.

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Томас Мюллер Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник Bayern & Germany
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