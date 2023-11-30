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  4. Оценили мощное возвращение. Свитолина победила в номинации от Eurosport
WTA
30 ноября 2023, 18:05 |
391
0

Оценили мощное возвращение. Свитолина победила в номинации от Eurosport

Украинская теннисистка стала победительницей в номинации «Возвращение года»

30 ноября 2023, 18:05 |
391
0
Оценили мощное возвращение. Свитолина победила в номинации от Eurosport
Getty Images/Global Images Ukraine. Елина Свитолина

Первая ракетка Украины Елина Свитолина (№25 мирового рейтинга) стала победительницей в номинации от прославленного спортивного телеканала Eurosport.

29-летняя украинская теннисистка победила в номинации «Возвращение года». Свитолина пропустила после рождения дочери около тринадцати месяцев и опустилась на 508-е место в рейтинге WTA, но после успешного возвращения смогла закрепиться в топ-25 лучших теннисисток мира.

Eurosport также назвал Игу Свентек лучшей теннисисткой года.

Ранее стало известно, что Свитолина получит вызов на матч сборной Украины против Румынии.

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Элина Свитолина Ига Свёнтек WTA
Источник Eurosport
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