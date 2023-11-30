Оценили мощное возвращение. Свитолина победила в номинации от Eurosport
Украинская теннисистка стала победительницей в номинации «Возвращение года»
Первая ракетка Украины Елина Свитолина (№25 мирового рейтинга) стала победительницей в номинации от прославленного спортивного телеканала Eurosport.
29-летняя украинская теннисистка победила в номинации «Возвращение года». Свитолина пропустила после рождения дочери около тринадцати месяцев и опустилась на 508-е место в рейтинге WTA, но после успешного возвращения смогла закрепиться в топ-25 лучших теннисисток мира.
Eurosport также назвал Игу Свентек лучшей теннисисткой года.
Ранее стало известно, что Свитолина получит вызов на матч сборной Украины против Румынии.
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