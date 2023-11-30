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  4. Новые проблемы. Эвертону снова грозит очковый штраф за финансы
Англия
30 ноября 2023, 17:11 |
467
0

Новые проблемы. Эвертону снова грозит очковый штраф за финансы

АПЛ ждет финансовый отчет клуба

30 ноября 2023, 17:11 |
467
0
Новые проблемы. Эвертону снова грозит очковый штраф за финансы
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, АПЛ ждет от «Эвертона» финансовые данные за сезон 2022/23, что может привести к новым очковым штрафам.

Теперь Премьер-лига намерена анализировать информацию и выносить решения намного оперативнее, чтобы уложиться до завершения сезона.

Финальное решение после проверки должны вынести до 15 апреля, а у клуба будет время для апелляции до июня.

Ранее в нынешнем сезоне АПЛ вынесла наибольший очковый штраф в современной истории, забрав у «Эвертона» 10 очков за финансовые нарушения. Это отбросило команду Виталия Миколенко в зону вылета с 4 пунктами.

Более комплексные дела, как в случае с «Манчестер Сити» и «Челси», АПЛ будет рассматривать дольше.

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Эвертон Английская Премьер-лига Виталий Миколенко
Источник The Times
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