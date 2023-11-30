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  4. «Раз – и ляп». Эксперт оценил игру Ризныка в сезоне
Украина. Премьер лига
30 ноября 2023, 16:30 |
637
0

«Раз – и ляп». Эксперт оценил игру Ризныка в сезоне

Юрий Вирт отметил прогресс игрока

30 ноября 2023, 16:30 |
637
0
«Раз – и ляп». Эксперт оценил игру Ризныка в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрия Ризнык

Экс-вратарь «Шахтера» Юрий Вирт оценил прогресс основного кипера команды Дмитрия Ризныка, который показывает стабильную игру в этом сезоне.

«Нужно с ним лично работать и видеть недостатки и преимущества внутри процесса. Хотя на линии ворот все хорошо, у него очень хорошая реакция. На выход идет, не боится, плюс ногами хорошо играет. Но Пятов с ним все время работает. И недостатки постепенно устраняют».

«Из недостатков – здесь потеря концентрации. У него такое есть, что хорошо играет, а потом раз – и ляп. Но все это ошибаются. А так у него все есть, чтобы стать классным голкипером», – считает Вирт.

В нынешнем сезоне Ризнык провел 19 матчей и пропустил 20 голов.

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Источник Новое время
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