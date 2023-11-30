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  4. Андрей КЛИЩУК: «Очень рад подписать новый контракт с Кривбассом»
Украина. Премьер лига
30 ноября 2023, 16:38 |
105
0

Андрей КЛИЩУК: «Очень рад подписать новый контракт с Кривбассом»

Вратарь «Кривбасса» прокомментировал подписание нового договора с клубом

30 ноября 2023, 16:38 |
105
0
Андрей КЛИЩУК: «Очень рад подписать новый контракт с Кривбассом»
ФК Кривбасс. Андрей Клищук

Вратарь «Кривбасса» Андрей Клищук прокомментировал подписание нового договора с криворожским клубом.

– Андрей, какие первые мысли после подписания нового контракта?

– Конечно, я очень рад подписать новый контракт с «Кривбассом». Счастлив быть частью большой красно-белой семьи. Хочу продолжать развиваться и прогрессировать вместе с клубом и идти к нашей общей цели.

– Знаем, что ты даже не колебался перед этим решением.

– Очень замечательная атмосфера в клубе, классный дружный коллектив. Также благодарен за поддержку нашим фанатам, которые всегда очень тепло меня принимают. Я с ними в хороших отношениях. Особенно с фанатами, которые защищают Украину на фронте. Это для меня честь – быть знакомым с ними лично.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог продление контракта Украинская Премьер-лига Андрей Клищук
Источник ФК Кривбасс
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