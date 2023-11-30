Андрей КЛИЩУК: «Очень рад подписать новый контракт с Кривбассом»

Вратарь «Кривбасса» Андрей Клищук прокомментировал подписание нового договора с криворожским клубом.

– Андрей, какие первые мысли после подписания нового контракта?

– Конечно, я очень рад подписать новый контракт с «Кривбассом». Счастлив быть частью большой красно-белой семьи. Хочу продолжать развиваться и прогрессировать вместе с клубом и идти к нашей общей цели.

– Знаем, что ты даже не колебался перед этим решением.

– Очень замечательная атмосфера в клубе, классный дружный коллектив. Также благодарен за поддержку нашим фанатам, которые всегда очень тепло меня принимают. Я с ними в хороших отношениях. Особенно с фанатами, которые защищают Украину на фронте. Это для меня честь – быть знакомым с ними лично.