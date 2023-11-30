Украинское агентство ProStar работает с футболистом-предателем

В бельгийском «Кортрейке» заявили, что агентом предателя Украины Марка Мампасси является украинский агент Сергей Серебренников, сообщает SportArena.

Сергей Серебренников работает в агентстве ProStar, которое принадлежит Вадиму Шаблию. В личном разговоре с представителями «Кортрейка» журналисту SportArena стало известно, что за бельгийский клуб Мампасси заявлен под украинским паспортом, а его агентом является Сергей Серебренников.

Сам агент отрицает эту информацию, как и его руководитель Вадим Шаблий.

Воспитанник «Шахтера» Марк Мампасси в январе 2022 года перешел в московский «локомотив» и почти сразу сменил украинский паспорт на российский, так как является уроженцем Донецкой области. Сейчас его контракт до сих пор принадлежит «локомотиву».