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Бельгия
30 ноября 2023, 16:25 | Обновлено 30 ноября 2023, 16:45
1623
0

Украинское агентство ProStar работает с футболистом-предателем

В «Кортрейке» утверждают, что агентом Марка Мампасси является Сергей Серебенников

30 ноября 2023, 16:25 | Обновлено 30 ноября 2023, 16:45
1623
0
Украинское агентство ProStar работает с футболистом-предателем
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Мампасси

В бельгийском «Кортрейке» заявили, что агентом предателя Украины Марка Мампасси является украинский агент Сергей Серебренников, сообщает SportArena.

Сергей Серебренников работает в агентстве ProStar, которое принадлежит Вадиму Шаблию. В личном разговоре с представителями «Кортрейка» журналисту SportArena стало известно, что за бельгийский клуб Мампасси заявлен под украинским паспортом, а его агентом является Сергей Серебренников.

Сам агент отрицает эту информацию, как и его руководитель Вадим Шаблий.

Воспитанник «Шахтера» Марк Мампасси в январе 2022 года перешел в московский «локомотив» и почти сразу сменил украинский паспорт на российский, так как является уроженцем Донецкой области. Сейчас его контракт до сих пор принадлежит «локомотиву».

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Кортрейк Сергей Серебренников Марк Мампасси чемпионат Бельгии по футболу Вадим Шаблий футбольные агенты Локомотив Москва
Источник Sportarena
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