ФОТО. Экс-футболист сборной ЮАР погиб в аварии, когда ехал на похороны

Бывший футболист сборной ЮАР Папи Хомане погиб в страшном ДТП.

Направляясь на похороны к своим родственникам в Квазулу-Натал, Хомане не справился с управлением и вылетел за пределы трассы, врезавшись в дерево. И Папи, и его родные тетя с дядей погибли на месте.

Соболезнования выразил американский «Орландо Пайретс», за который Хомане в свое время отыграл 9 лет.

Также в составе сборной ЮАР защитник провел 7 матчей в 1998-2000 годах, выступая бок о бок с такими звездами, как Лукас Радебе (экс-«Лидс») и Квинтон Форчун (экс-«Манчестер Юнайтед»).