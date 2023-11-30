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30 ноября 2023, 16:22 | Обновлено 30 ноября 2023, 16:25
415
2

ФОТО. Экс-футболист сборной ЮАР погиб в аварии, когда ехал на похороны

Вместе с Папи Хомане в машине были двое его родственников

30 ноября 2023, 16:22 | Обновлено 30 ноября 2023, 16:25
415
2
ФОТО. Экс-футболист сборной ЮАР погиб в аварии, когда ехал на похороны
The Sun. Папи Хомане

Бывший футболист сборной ЮАР Папи Хомане погиб в страшном ДТП.

Направляясь на похороны к своим родственникам в Квазулу-Натал, Хомане не справился с управлением и вылетел за пределы трассы, врезавшись в дерево. И Папи, и его родные тетя с дядей погибли на месте.

Соболезнования выразил американский «Орландо Пайретс», за который Хомане в свое время отыграл 9 лет.

Также в составе сборной ЮАР защитник провел 7 матчей в 1998-2000 годах, выступая бок о бок с такими звездами, как Лукас Радебе (экс-«Лидс») и Квинтон Форчун (экс-«Манчестер Юнайтед»).

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сборная ЮАР по футболу ДТП
Источник The Sun
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Выталкиватель парашутистов
Ну а, спешил очень.... Поспешность нужна только при ловле блох...
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Remark
Їхав на одні похорони, а потрапив на інші.
П.С. Судячи по машині сильно поспішав на прощання.
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