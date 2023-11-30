ФОТО. Экс-футболист сборной ЮАР погиб в аварии, когда ехал на похороны
Вместе с Папи Хомане в машине были двое его родственников
Бывший футболист сборной ЮАР Папи Хомане погиб в страшном ДТП.
Направляясь на похороны к своим родственникам в Квазулу-Натал, Хомане не справился с управлением и вылетел за пределы трассы, врезавшись в дерево. И Папи, и его родные тетя с дядей погибли на месте.
Соболезнования выразил американский «Орландо Пайретс», за который Хомане в свое время отыграл 9 лет.
Также в составе сборной ЮАР защитник провел 7 матчей в 1998-2000 годах, выступая бок о бок с такими звездами, как Лукас Радебе (экс-«Лидс») и Квинтон Форчун (экс-«Манчестер Юнайтед»).
☠️ Rest in peace, Papi.— Orlando Pirates (@orlandopirates) November 25, 2023
⚫⚪🔴⭐#OrlandoPirates#OnceAlways pic.twitter.com/n3aJlS848k
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