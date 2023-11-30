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  4. У Реала есть два варианта для замены Анчелотти
Испания
30 ноября 2023, 15:11 |
1257
3

У Реала есть два варианта для замены Анчелотти

Но итальянец остается в приоритете

30 ноября 2023, 15:11 |
1257
3
У Реала есть два варианта для замены Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

«Реал» готов предложить тренеру Карло Анчелотти, чей контракт истекает летом, новый договор на два сезона, однако рассматривает и запасные варианты.

В случае, если Анчелотти покинет команду, клуб попробует заполучить тренера Байера» Хаби Алонсо или бывшего наставника мадридцев Зинедина Зидана.

При этом президент «Реала» Флорентино Перес склоняется к варианту с Зиданом, тогда как другие руководители хотели бы попробовать что-то новое и пригласить Алонсо.

У Анчелотти есть вариант со сборной Бразилии, однако опытный наставник пока не принял окончательное решение.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Хаби Алонсо Зинедин Зидан чемпионат Испании по футболу
Источник Cadena Ser
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Комментарии 3
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luceorius
 Нібито вже Баварія першою заявила про наміри запросити Хабі Алонсо на місце Тухеля.
Оце може постати  вибір перед нинішнім тренером леверкузенського Баєра! Не слід виключати варіанту, що і сам Баєр може стати європейським топом, адже фармацевтичні фірми світу непогано збагатились за останні роки.
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0
pol-55
Вже було, після Карло Зідан *спочивав*на інерції гри,потім здриснув.
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0
KirTheKing
надо гнать в шею этого итальяшку, если не хочет делать Лунина вратарем номер 1 !!!
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0
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