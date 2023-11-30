У Реала есть два варианта для замены Анчелотти
Но итальянец остается в приоритете
«Реал» готов предложить тренеру Карло Анчелотти, чей контракт истекает летом, новый договор на два сезона, однако рассматривает и запасные варианты.
В случае, если Анчелотти покинет команду, клуб попробует заполучить тренера Байера» Хаби Алонсо или бывшего наставника мадридцев Зинедина Зидана.
При этом президент «Реала» Флорентино Перес склоняется к варианту с Зиданом, тогда как другие руководители хотели бы попробовать что-то новое и пригласить Алонсо.
У Анчелотти есть вариант со сборной Бразилии, однако опытный наставник пока не принял окончательное решение.
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