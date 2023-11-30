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  4. Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Думаю, что был рожден чтобы играть за Реал»
Испания
30 ноября 2023, 14:41 |
362
0

Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Думаю, что был рожден чтобы играть за Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» рассказал, почему так хорошо играет за королевский клуб

30 ноября 2023, 14:41 |
362
0
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Думаю, что был рожден чтобы играть за Реал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал, почему так хорошо играет за королевский клуб.

– Кажется, будто ты был рожден чтобы играть за «Реал» Мадрид.
– Да, я тоже так думаю. Я обожаю ответственность, давление – мне это действительно нравится. Но также следует отметить моих партнеров по команде, они очень сильно помогли мне.

В этом сезоне 20-летний Джуд Беллингем сыграл 16 матчей за «Реал» Мадрид, отметившись 15 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. На его счету уже 10 голов за карьеру в Лиге чемпионов, что является историческим достижение для игроков до 21 года.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Фабрицио Романо
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