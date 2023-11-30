Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Думаю, что был рожден чтобы играть за Реал»

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал, почему так хорошо играет за королевский клуб.

– Кажется, будто ты был рожден чтобы играть за «Реал» Мадрид.

– Да, я тоже так думаю. Я обожаю ответственность, давление – мне это действительно нравится. Но также следует отметить моих партнеров по команде, они очень сильно помогли мне.

В этом сезоне 20-летний Джуд Беллингем сыграл 16 матчей за «Реал» Мадрид, отметившись 15 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. На его счету уже 10 голов за карьеру в Лиге чемпионов, что является историческим достижение для игроков до 21 года.