Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Думаю, что был рожден чтобы играть за Реал»
Полузащитник мадридского «Реала» рассказал, почему так хорошо играет за королевский клуб
Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал, почему так хорошо играет за королевский клуб.
– Кажется, будто ты был рожден чтобы играть за «Реал» Мадрид.
– Да, я тоже так думаю. Я обожаю ответственность, давление – мне это действительно нравится. Но также следует отметить моих партнеров по команде, они очень сильно помогли мне.
В этом сезоне 20-летний Джуд Беллингем сыграл 16 матчей за «Реал» Мадрид, отметившись 15 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. На его счету уже 10 голов за карьеру в Лиге чемпионов, что является историческим достижение для игроков до 21 года.
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