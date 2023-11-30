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  4. Отец Кварацхелии: «Хвича до сих пор мечтает играть за Реал Мадрид»
Италия
30 ноября 2023, 14:29 |
169
0

Отец Кварацхелии: «Хвича до сих пор мечтает играть за Реал Мадрид»

Грузинский вингер имеет мечту, которая точно не понравится «Наполи»

30 ноября 2023, 14:29 |
169
0
Отец Кварацхелии: «Хвича до сих пор мечтает играть за Реал Мадрид»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Отец Хвичи Кварацхелии рассказал о мечте сына, которая точно не понравится болельщикам «Наполи»:

«Хвича всегда мечтал и до сих пор мечтает играть за «Реал» Мадрид. Я уверен в этом. Для Хвичи игра против «Реала» была особенной. В нашей семье все, кроме меня, болеют за «Реал» Мадрид».

В этом сезоне 22-летний Хвича Кварацхелия сыграл 17 матчей за «Наполи», отметившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость грузина в 85 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что скоро Хвича Кварацхелия продлит контракт с «Наполи».

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Хвича Кварацхелия Наполи Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Источник Фабрицио Романо
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