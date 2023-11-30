Отец Кварацхелии: «Хвича до сих пор мечтает играть за Реал Мадрид»

Отец Хвичи Кварацхелии рассказал о мечте сына, которая точно не понравится болельщикам «Наполи»:

«Хвича всегда мечтал и до сих пор мечтает играть за «Реал» Мадрид. Я уверен в этом. Для Хвичи игра против «Реала» была особенной. В нашей семье все, кроме меня, болеют за «Реал» Мадрид».

В этом сезоне 22-летний Хвича Кварацхелия сыграл 17 матчей за «Наполи», отметившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость грузина в 85 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что скоро Хвича Кварацхелия продлит контракт с «Наполи».