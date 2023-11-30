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Major League Soccer
30 ноября 2023, 13:23 | Обновлено 30 ноября 2023, 14:00
221
0

ВИДЕО. Кто претендует на трофей? Определены полуфиналисты MLS

Полуфиналы: Цинцинатти – Коламбус Крю, Лос-Анджелес – Хьюстон Динамо

30 ноября 2023, 13:23 | Обновлено 30 ноября 2023, 14:00
221
0
ВИДЕО. Кто претендует на трофей? Определены полуфиналисты MLS
Getty Images/Global Images Ukraine

В плей-офф MLS состоялись полуфиналы конференций, и определена топ-четверка, которая разыграет главный трофей.

В полуфиналах 3 декабря сыграют: Цинцинатти – Коламбус Крю (финал Восточной конференции), Лос-Анджелес – Хьюстон Динамо (финал Западной конференции).

Финальный матч сезона MLS запланирован на 9 декабря.

MLS 2023

1/4 финала (полуфиналы конференций)

  • 26.11. 00:30. Орландо Сити – Коламбус Крю – 0:2 (д.в)
  • 26.11. 03:00. Цинцинатти – Филадельфия Юнион – 1:0
  • 27.11. 02:00. Хьюстон Динамо – Спортинг Канзас-Сити – 1:0
  • 27.11. 04:30. Сиэттл Саундерс – Лос-Анджелес – 0:1

1/2 финала (финалы конференций)

  • 03.12. 01:00. Цинцинатти – Коламбус Крю
  • 03.12. 04:30. Лос-Анджелес – Хьюстон Динамо

Сетка плей-офф

26.11. 00:30. Орландо Сити – Коламбус Крю – 0:2 (д.в.)

26.11. 03:00. Цинцинатти – Филадельфия Юнион – 1:0

27.11. 02:00. Хьюстон Динамо – Спортинг Канзас-Сити – 1:0

27.11. 04:30. Сиэттл Саундерс – Лос-Анджелес – 0:1

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Источник Sport.ua
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