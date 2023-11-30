ВИДЕО. Кто претендует на трофей? Определены полуфиналисты MLS
Полуфиналы: Цинцинатти – Коламбус Крю, Лос-Анджелес – Хьюстон Динамо
В плей-офф MLS состоялись полуфиналы конференций, и определена топ-четверка, которая разыграет главный трофей.
В полуфиналах 3 декабря сыграют: Цинцинатти – Коламбус Крю (финал Восточной конференции), Лос-Анджелес – Хьюстон Динамо (финал Западной конференции).
Финальный матч сезона MLS запланирован на 9 декабря.
MLS 2023
1/4 финала (полуфиналы конференций)
- 26.11. 00:30. Орландо Сити – Коламбус Крю – 0:2 (д.в)
- 26.11. 03:00. Цинцинатти – Филадельфия Юнион – 1:0
- 27.11. 02:00. Хьюстон Динамо – Спортинг Канзас-Сити – 1:0
- 27.11. 04:30. Сиэттл Саундерс – Лос-Анджелес – 0:1
1/2 финала (финалы конференций)
- 03.12. 01:00. Цинцинатти – Коламбус Крю
- 03.12. 04:30. Лос-Анджелес – Хьюстон Динамо
Сетка плей-офф
26.11. 00:30. Орландо Сити – Коламбус Крю – 0:2 (д.в.)
26.11. 03:00. Цинцинатти – Филадельфия Юнион – 1:0
27.11. 02:00. Хьюстон Динамо – Спортинг Канзас-Сити – 1:0
27.11. 04:30. Сиэттл Саундерс – Лос-Анджелес – 0:1
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