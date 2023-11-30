Стала известна сумма, которую Реал готов заплатить за выкуп Кепы

Мадридский «Реал» готов заплатить за выкуп вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги максимум 25 миллионов евро, сообщает испанское издание Fichajes.

Дело в том, что даже после восстановления от травмы бельгийского голкипера Тибо Куртуа, «сливочным» могут понадобиться услуги испанца. Во-первых, в клубе не знают, в какой форме будет Тибо после столь тяжелой травмы, а во-вторых, с возможным уходом Андрея Лунина, чей контракт истекает летом 2024 года, «Реал» все равно будет должен найти кипера на роль дублера Куртуа.

Сейчас Кепа играет за королевский клуб на правах аренды из «Челси». В этом сезоне на счету вратаря 13 матчей, в которых он пропустил 10 голов. В 6 встречах испанец отстоял «на ноль».