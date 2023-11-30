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Испания
30 ноября 2023, 12:53 | Обновлено 30 ноября 2023, 12:54
904
2

Стала известна сумма, которую Реал готов заплатить за выкуп Кепы

Лондонский «Челси» может неплохо заработать

30 ноября 2023, 12:53 | Обновлено 30 ноября 2023, 12:54
904
2
Стала известна сумма, которую Реал готов заплатить за выкуп Кепы
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа

Мадридский «Реал» готов заплатить за выкуп вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги максимум 25 миллионов евро, сообщает испанское издание Fichajes.

Дело в том, что даже после восстановления от травмы бельгийского голкипера Тибо Куртуа, «сливочным» могут понадобиться услуги испанца. Во-первых, в клубе не знают, в какой форме будет Тибо после столь тяжелой травмы, а во-вторых, с возможным уходом Андрея Лунина, чей контракт истекает летом 2024 года, «Реал» все равно будет должен найти кипера на роль дублера Куртуа.

Сейчас Кепа играет за королевский клуб на правах аренды из «Челси». В этом сезоне на счету вратаря 13 матчей, в которых он пропустил 10 голов. В 6 встречах испанец отстоял «на ноль».

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Кепа Аррисабалага Реал Мадрид Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Андрей Лунин Тибо Куртуа
Источник Fichajes.net
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ScrappyCoco
Підзаголовок "непогано заробити" - звучить смішно, враховуючи що його купили за 80 мільйонів  
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Remark
У Кепи є характер і яйця, на відміну від Луніна! 
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