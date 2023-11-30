2 декабря в 15:00 «Жирона» в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу сыграет домашний матч с «Валенсией».

«Жирона» начала подготовку к этому матчу. Участие в тренировке в основной группе также принял форвард Артем Довбик, не игравший последний поединок с «Атлетиком» (1:1).

Артем Довбик в этом сезоне отметился 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами в 14 матчах за «Жирону». Украинец пропустил последний матч из-за несерьезной травмы.

«Жирона» после 14 сыгранных матчей Ла Лиги находится на втором месте в турнирной таблице с 35 очками, уступая лишь «Реалу» по дополнительным показателям.

ФОТО. Довбик провел тренировку в общей группе. Сыграет против Валенсии?