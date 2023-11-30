ФОТО. Довбик провел тренировку в общей группе. Сыграет против Валенсии?
Матч «Жирона» – «Валенсия» состоится 2 декабря в 15:00
2 декабря в 15:00 «Жирона» в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу сыграет домашний матч с «Валенсией».
«Жирона» начала подготовку к этому матчу. Участие в тренировке в основной группе также принял форвард Артем Довбик, не игравший последний поединок с «Атлетиком» (1:1).
Артем Довбик в этом сезоне отметился 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами в 14 матчах за «Жирону». Украинец пропустил последний матч из-за несерьезной травмы.
«Жирона» после 14 сыгранных матчей Ла Лиги находится на втором месте в турнирной таблице с 35 очками, уступая лишь «Реалу» по дополнительным показателям.
ФОТО. Довбик провел тренировку в общей группе. Сыграет против Валенсии?
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