Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Довбик провел тренировку в общей группе. Сыграет против Валенсии?
Испания
30 ноября 2023, 12:45 | Обновлено 30 ноября 2023, 12:51
230
0

ФОТО. Довбик провел тренировку в общей группе. Сыграет против Валенсии?

Матч «Жирона» – «Валенсия» состоится 2 декабря в 15:00

30 ноября 2023, 12:45 | Обновлено 30 ноября 2023, 12:51
230
0
ФОТО. Довбик провел тренировку в общей группе. Сыграет против Валенсии?
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря в 15:00 «Жирона» в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу сыграет домашний матч с «Валенсией».

«Жирона» начала подготовку к этому матчу. Участие в тренировке в основной группе также принял форвард Артем Довбик, не игравший последний поединок с «Атлетиком» (1:1).

Артем Довбик в этом сезоне отметился 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами в 14 матчах за «Жирону». Украинец пропустил последний матч из-за несерьезной травмы.

«Жирона» после 14 сыгранных матчей Ла Лиги находится на втором месте в турнирной таблице с 35 очками, уступая лишь «Реалу» по дополнительным показателям.

ФОТО. Довбик провел тренировку в общей группе. Сыграет против Валенсии?

По теме:
Потеря для Де Дзерби. Брайтон надолго потерял важного игрока
Получит ли Лунин еще один шанс? Известно, сыграет ли Кепа в следующем матче
Мальорка – Кадис – 1:1. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
Артем Довбик травма фото Жирона Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
Футбол | 29 ноября 2023, 16:06 18
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан

Услуги легендарного нападающего были предложены руководству клуба

ТЕН ХАГ: «Знаю, куда должен идти Манчестер Юнайтед»
Футбол | 30 ноября 2023, 05:22 1
ТЕН ХАГ: «Знаю, куда должен идти Манчестер Юнайтед»
ТЕН ХАГ: «Знаю, куда должен идти Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» близки к вылету из Лиги чемпионов

Эффект Беллингема. Почему Реал готов отказаться от попыток подписать Мбаппе
Футбол | 29.11.2023, 13:39
Эффект Беллингема. Почему Реал готов отказаться от попыток подписать Мбаппе
Эффект Беллингема. Почему Реал готов отказаться от попыток подписать Мбаппе
Лидер чемпионата Италии хочет летом подписать Артема Довбика
Футбол | 29.11.2023, 13:11
Лидер чемпионата Италии хочет летом подписать Артема Довбика
Лидер чемпионата Италии хочет летом подписать Артема Довбика
Эффект Онана. Манчестер Юнайтед установил антирекорд Англии в ЛЧ
Футбол | 30.11.2023, 01:00
Эффект Онана. Манчестер Юнайтед установил антирекорд Англии в ЛЧ
Эффект Онана. Манчестер Юнайтед установил антирекорд Англии в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка
ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка
28.11.2023, 23:20 38
Футбол
Партнеры играли против Трубина. Бенфика умудрилась упустить 3:0 с Интером
Партнеры играли против Трубина. Бенфика умудрилась упустить 3:0 с Интером
30.11.2023, 00:15 19
Футбол
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
29.11.2023, 22:25 6
Футбол
На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
29.11.2023, 17:45 23
Биатлон
Дарья БЛАШКО: «Думаю, что все будет хорошо, мы победим»
Дарья БЛАШКО: «Думаю, что все будет хорошо, мы победим»
28.11.2023, 21:54
Биатлон
«Я бы его остановил». Леннокс Льюис рассказал, как бы дрался с Усиком
«Я бы его остановил». Леннокс Льюис рассказал, как бы дрался с Усиком
28.11.2023, 20:13 9
Бокс
Таблица ЛЧ. Шахтер вышел в евровесну. 3 претендента на 2 путевки в плей-офф
Таблица ЛЧ. Шахтер вышел в евровесну. 3 претендента на 2 путевки в плей-офф
28.11.2023, 22:10 12
Футбол
Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
28.11.2023, 21:43 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем