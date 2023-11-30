ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 ноября

В четверг, 30 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45. Гент – Заря

1.23 – 7.10 – 13.5

19:45. Аталанта – Спортинг

2.04 – 3.60 – 3.85

19:45. АЕК – Брайтон

3.45 – 3.90 – 2.08

22:00. Ливерпуль – ЛАСК

1.14 – 9.30 – 24.0

22:00. Марсель – Аякс

1.54 – 4.70 – 6.10