Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 ноября
Другие новости
30 ноября 2023, 12:15 | Обновлено 30 ноября 2023, 12:18
64
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 ноября

Важные события во всех видах спорта

30 ноября 2023, 12:15 | Обновлено 30 ноября 2023, 12:18
64
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 30 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45. Гент – Заря

Favbet 1.23 – 7.10 – 13.5

19:45. Аталанта – Спортинг

Favbet 2.04 – 3.60 – 3.85

19:45. АЕК – Брайтон

Favbet 3.45 – 3.90 – 2.08

22:00. Ливерпуль – ЛАСК

Favbet 1.14 – 9.30 – 24.0

22:00. Марсель – Аякс

Favbet 1.54 – 4.70 – 6.10

По теме:
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 ноября
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 ноября
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 ноября
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Фаворит дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, будет ли ATP применять санкции за участие на турнире в рф
Теннис | 30 ноября 2023, 08:15 2
Известно, будет ли ATP применять санкции за участие на турнире в рф
Известно, будет ли ATP применять санкции за участие на турнире в рф

Наверное, вы и сами уже догадались

Партнеры играли против Трубина. Бенфика умудрилась упустить 3:0 с Интером
Футбол | 30 ноября 2023, 00:15 15
Партнеры играли против Трубина. Бенфика умудрилась упустить 3:0 с Интером
Партнеры играли против Трубина. Бенфика умудрилась упустить 3:0 с Интером

Команда Рогера Шмидта будет решать свою судьбу в последнем туре

На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
Биатлон | 29.11.2023, 17:45
На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Футбол | 29.11.2023, 20:12
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Арсенал – Ланс – 6:0. Исторический разгром. Видео голов и обзор матча
Футбол | 30.11.2023, 02:13
Арсенал – Ланс – 6:0. Исторический разгром. Видео голов и обзор матча
Арсенал – Ланс – 6:0. Исторический разгром. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тедди Атлас сделал смелый прогноз на бой Усик – Фьюри
Тедди Атлас сделал смелый прогноз на бой Усик – Фьюри
28.11.2023, 21:59
Бокс
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
29.11.2023, 22:25 6
Футбол
Член Международного зала боксерской славы назвал Усика «мусором»
Член Международного зала боксерской славы назвал Усика «мусором»
28.11.2023, 12:33 45
Бокс
Анчелотти удивил игроков Реала отношением к Лунину
Анчелотти удивил игроков Реала отношением к Лунину
28.11.2023, 11:10 13
Футбол
Лидер мадридского Реала поддержал Андрея Лунина
Лидер мадридского Реала поддержал Андрея Лунина
28.11.2023, 19:43 1
Футбол
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту
29.11.2023, 00:23 19
Футбол
Фьюри показал архивное видео из отеля за несколько часов до боя с Кличко
Фьюри показал архивное видео из отеля за несколько часов до боя с Кличко
28.11.2023, 18:36 3
Бокс
«Я бы его остановил». Леннокс Льюис рассказал, как бы дрался с Усиком
«Я бы его остановил». Леннокс Льюис рассказал, как бы дрался с Усиком
28.11.2023, 20:13 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем