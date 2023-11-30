Другие новости30 ноября 2023, 12:15 | Обновлено 30 ноября 2023, 12:18
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 ноября
Важные события во всех видах спорта
30 ноября 2023, 12:15 | Обновлено 30 ноября 2023, 12:18
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В четверг, 30 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:45. Гент – Заря
19:45. Аталанта – Спортинг
19:45. АЕК – Брайтон
22:00. Ливерпуль – ЛАСК
22:00. Марсель – Аякс
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