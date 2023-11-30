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Лига конференций
30 ноября 2023, 12:17 | Обновлено 30 ноября 2023, 12:51
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0

Тренер Гента: «Если Заря нас победит, то получит хорошие шансы на плей-офф»

Хейн Ванхазебрук поделился ожиданиями от матча против «Зари»

30 ноября 2023, 12:17 | Обновлено 30 ноября 2023, 12:51
430
0
Тренер Гента: «Если Заря нас победит, то получит хорошие шансы на плей-офф»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хейн Ванхазебрук

Главный тренер бельгийского «Гента» Хейн Ванхазебрук поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги конференций против луганской «Зари»:

«Мы хотим выиграть группу. Выиграв группу, мы будем иметь меньше матчей и сразу попадем в 1/8 финала, это наша мотивация.

Первый матч против «Зари» был тяжелым. Они были хорошо организованы, нам было очень сложно забить гол. Мы забили, но они быстро сравняли счет.

В этой игре «Заря» будет очень мотивирована. После победы над нами они будут иметь хорошие шансы на плей-офф, потому что в последнем туре они принимают «Брейдаблик», который, я думаю, они могут победить. У нас будет тяжелый выезд к «Маккаби», поэтому это зависит от нас, поскольку мы не хотим усложнять себе жизнь».

Матч «Гент» – «Заря» состоится в четверг, 30 ноября, на стадионе «Геламко Арена». Стартовый свисток греческого рефери Эвангелоса Манухоса прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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Хейн Ванхазебрук Гент Заря Луганск Лига конференций Гент - Заря
Источник La Dernière Heure
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