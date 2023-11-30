БУДКОВСКИЙ: «Мы с Александром Усиком – самые мощные форварды Украины»

Нападающий житомирского «Полесья» нападающий Филипп Будковский, чей рост составляет 196 сантиметров, рассказал о схожей антропометрии с украинским боксером в супертяжелом весе Александром Усиком.

– Вы и Александр Усик – самые мощные форварды в Украине?

– Наверное, да. Антропометрия у меня и у него похожа. Это машина. Машина украинского бокса.

– На тренировках боролись с ним за верховые мячи?

– Пока нет, не так много тренировок совместных было. Но у него все впереди. Думаю, после следующего боя уже будет тренироваться с нами. Ведь у него есть мечта – дебютировать в УПЛ, обязательно сыграть против «Динамо» Киев.

Ближайший поединок Александра Усика должен состояться 17 февраля 2024 года. Соперник – британский боксер Тайсон Фьюри.