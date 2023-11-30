Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БУДКОВСКИЙ: «Мы с Александром Усиком – самые мощные форварды Украины»
Украина. Премьер лига
30 ноября 2023, 12:31 |
380
0

БУДКОВСКИЙ: «Мы с Александром Усиком – самые мощные форварды Украины»

Нападающий «Полесья» рассказал о похожей антропометрии с украинским боксером

30 ноября 2023, 12:31 |
380
0
БУДКОВСКИЙ: «Мы с Александром Усиком – самые мощные форварды Украины»
ФК Полесье. Филипп Будковский

Нападающий житомирского «Полесья» нападающий Филипп Будковский, чей рост составляет 196 сантиметров, рассказал о схожей антропометрии с украинским боксером в супертяжелом весе Александром Усиком.

– Вы и Александр Усик – самые мощные форварды в Украине?

– Наверное, да. Антропометрия у меня и у него похожа. Это машина. Машина украинского бокса.

– На тренировках боролись с ним за верховые мячи?

– Пока нет, не так много тренировок совместных было. Но у него все впереди. Думаю, после следующего боя уже будет тренироваться с нами. Ведь у него есть мечта – дебютировать в УПЛ, обязательно сыграть против «Динамо» Киев.

Ближайший поединок Александра Усика должен состояться 17 февраля 2024 года. Соперник – британский боксер Тайсон Фьюри.

По теме:
Александр АНДРИЕВСКИЙ: «У Динамо есть шансы вернуться в чемпионскую гонку»
Гендиректор Металлиста 1925: «Перед нашим клубом стоят высокие цели»
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракт с основным вратарем
Филипп Будковский Александр Усик Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
Биатлон | 29 ноября 2023, 17:45 23
На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде

Блашко ушла на штрафной круг на втором этапе

Эффект Онана. Манчестер Юнайтед установил антирекорд Англии в ЛЧ
Футбол | 30 ноября 2023, 01:00 0
Эффект Онана. Манчестер Юнайтед установил антирекорд Англии в ЛЧ
Эффект Онана. Манчестер Юнайтед установил антирекорд Англии в ЛЧ

Камерунец продолжает много ошибаться

Трубин пропустил три, но был среди лучших в матче против Интера
Футбол | 30.11.2023, 03:40
Трубин пропустил три, но был среди лучших в матче против Интера
Трубин пропустил три, но был среди лучших в матче против Интера
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
Футбол | 29.11.2023, 22:25
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
«Ему будет легко». Джеймс Тони сделал прогноз на бой Фьюри – Усик
Бокс | 29.11.2023, 14:52
«Ему будет легко». Джеймс Тони сделал прогноз на бой Фьюри – Усик
«Ему будет легко». Джеймс Тони сделал прогноз на бой Фьюри – Усик
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
28.11.2023, 11:48
Футбол
Фьюри показал архивное видео из отеля за несколько часов до боя с Кличко
Фьюри показал архивное видео из отеля за несколько часов до боя с Кличко
28.11.2023, 18:36 3
Бокс
Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
28.11.2023, 21:43 3
Футбол
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
29.11.2023, 16:06 22
Футбол
Таблица ЛЧ. Шахтер вышел в евровесну. 3 претендента на 2 путевки в плей-офф
Таблица ЛЧ. Шахтер вышел в евровесну. 3 претендента на 2 путевки в плей-офф
28.11.2023, 22:10 12
Футбол
Ломаченко и Камбосос выбрали дату проведения поединка за титул
Ломаченко и Камбосос выбрали дату проведения поединка за титул
28.11.2023, 08:10 5
Бокс
«Я бы его остановил». Леннокс Льюис рассказал, как бы дрался с Усиком
«Я бы его остановил». Леннокс Льюис рассказал, как бы дрался с Усиком
28.11.2023, 20:13 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем