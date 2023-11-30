ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракт с основным вратарем

Украинский вратарь «Кривбасса» Андрей Клищук официально продлил контракт с криворожским клубом.

Новое соглашение 31-летнего голкипера будет действовать до конца сезона 2024/25. По словам генерального директора «Кривбасса» Владимира Баенко, переговоры длились недолго.

Цвета «Кривбасса» Андрей Клищук защищает с 2022 года. За это время он сыграл 29 матчей, пропустив 23 гола. В активе 12 поединков «на ноль». В текущем сезоне Андрей провел 16 матчей, в том числе 1 в Кубке Украины, пропустил 16 голов; 6 поединков сыграл «на ноль».