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Украина. Премьер лига
30 ноября 2023, 11:19 | Обновлено 30 ноября 2023, 11:20
127
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракт с основным вратарем

Новое соглашение Андрея Клищука будет действовать до лета 2025 года

30 ноября 2023, 11:19 | Обновлено 30 ноября 2023, 11:20
127
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продлил контракт с основным вратарем
ФК Кривбасс. Андрей Клищук

Украинский вратарь «Кривбасса» Андрей Клищук официально продлил контракт с криворожским клубом.

Новое соглашение 31-летнего голкипера будет действовать до конца сезона 2024/25. По словам генерального директора «Кривбасса» Владимира Баенко, переговоры длились недолго.

Цвета «Кривбасса» Андрей Клищук защищает с 2022 года. За это время он сыграл 29 матчей, пропустив 23 гола. В активе 12 поединков «на ноль». В текущем сезоне Андрей провел 16 матчей, в том числе 1 в Кубке Украины, пропустил 16 голов; 6 поединков сыграл «на ноль».

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Андрей Клищук Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта
Источник Sport.ua
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