Эпицентр может потерять одного из лидеров

Опорный полузащитник «Эпицентра» Андрей Липовуз пока не подписал новый контракт с клубом. Срок действующего соглашения истекает 31 декабря.

«Продолжаются переговоры с «Эпицентром» и с другими клубами, названия которых сказать не могу. Пока ничего конкретного. Думаю, буду принимать решение ближе к завершению контракта», – сказал Липовуз в комментарии Sport.ua.

28-летний воспитанник хмельницкого футбола присоединился к «Эпицентру» весной этого года, ранее он играл за «Подолье». В текущем сезоне Липовуз провел 20 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча.

«Эпицентр» по итогам первого этапа чемпионата Первой лиги занял 2-е место в группе А, пропустив вперед только «Карпаты».

Подготовку к весенней части сезона команда Сергея Нагорняка начнет в конце января.