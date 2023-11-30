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Украина. Первая лига
30 ноября 2023, 10:38 | Обновлено 30 ноября 2023, 10:55
372
0

Эпицентр может потерять одного из лидеров

У ведущего игрока команды Сергея Нагорняка заканчивается контракт

30 ноября 2023, 10:38 | Обновлено 30 ноября 2023, 10:55
372
0
Эпицентр может потерять одного из лидеров
ФК Подолье Хмельницкий. Андрей Липовуз

Опорный полузащитник «Эпицентра» Андрей Липовуз пока не подписал новый контракт с клубом. Срок действующего соглашения истекает 31 декабря.

«Продолжаются переговоры с «Эпицентром» и с другими клубами, названия которых сказать не могу. Пока ничего конкретного. Думаю, буду принимать решение ближе к завершению контракта», – сказал Липовуз в комментарии Sport.ua.

28-летний воспитанник хмельницкого футбола присоединился к «Эпицентру» весной этого года, ранее он играл за «Подолье». В текущем сезоне Липовуз провел 20 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча.

«Эпицентр» по итогам первого этапа чемпионата Первой лиги занял 2-е место в группе А, пропустив вперед только «Карпаты».

Подготовку к весенней части сезона команда Сергея Нагорняка начнет в конце января.

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Эпицентр Каменец-Подольский инсайд Сергей Нагорняк Первая лига Украины расторжение контракта трансферы
Источник Sport.ua
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