Даяна Ястремская – Анастасия Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Андорре
30 ноября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Андорре.
Во втором раунде основы украинка сыграет против латвийки Анастасии Севастовой, которая вернулась после декрета. Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Понше – Жакемо. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против шестой сеяной испанки Марины Бассольс (№145 WTA).
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