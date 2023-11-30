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WTA
30 ноября 2023, 09:59 | Обновлено 30 ноября 2023, 10:06
270
0

Даяна Ястремская – Анастасия Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Андорре

30 ноября 2023, 09:59 | Обновлено 30 ноября 2023, 10:06
270
0
Даяна Ястремская – Анастасия Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Даяна Ястремская

30 ноября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Андорре.

Во втором раунде основы украинка сыграет против латвийки Анастасии Севастовой, которая вернулась после декрета. Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Понше – Жакемо. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против шестой сеяной испанки Марины Бассольс (№145 WTA).

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Источник Sport.ua
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