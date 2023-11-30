Марта КОСТЮК: «Некоторые мои тренеры очень злились после моих поражений»

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о том, как тренеры раньше реагировали на ее неудачи.

«У меня были тренеры, которые очень злились после моих поражений, но это вообще нелепо, потому что как можно злиться из-за проигрыша своего игрока, это же не ты выходишь на корт. Это что-то вроде: «Что это, черт возьми, такое?». Ты можешь поддержать или уйти. Но они злились, поэтому не разговаривали, а потом через день мы заводили разговор о том, что я делаю не так в своей жизни, и я просто сидела и думала: «Вау. Просто давай дальше».

Но по мере того как я расту, я не думаю, что после моего проигрыша вы сможете сказать мне много вещей, которые причинят мне боль. Я вышла на бой, я боролась, что-то не сработало, я снова возвращаюсь к работе. Это не последний матч в моей жизни», – рассказала Костюк.

Отметим, что сейчас Марта работает с бывший польской теннисисткой Сандрой Заневской.