ВИДЕО. Стена! Трубин отразил удар Арнаутовича, который вышел один на один
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Сегодня, 29 ноября, проходят матчи 5-го тура Лиги чемпионов. «Бенфика» на своем поле принимает миланский «Интер».
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После первого тайма «орлы» побеждают действующего финалиста ЛЧ со счетом 3:0.
С первых минут на поле появился голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин. Украинский страж ворот совершил супер-сейв на 26-й минуте, отбив удар нападающего гостей Марко Арнаутовича, который вышел один на один с вратарем.
Ранее Трубин получил высокую оценку за матч Кубка Португалии.
ВИДЕО. Стена! Трубин отразил удар Арнаутовича, который вышел один на один
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