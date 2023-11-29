Сегодня, 29 ноября, проходят матчи 5-го тура Лиги чемпионов. «Бенфика» на своем поле принимает миланский «Интер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После первого тайма «орлы» побеждают действующего финалиста ЛЧ со счетом 3:0.

С первых минут на поле появился голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин. Украинский страж ворот совершил супер-сейв на 26-й минуте, отбив удар нападающего гостей Марко Арнаутовича, который вышел один на один с вратарем.

Ранее Трубин получил высокую оценку за матч Кубка Португалии.

ВИДЕО. Стена! Трубин отразил удар Арнаутовича, который вышел один на один