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  4. ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
Лига чемпионов
29 ноября 2023, 22:25 | Обновлено 29 ноября 2023, 22:37
5251
2

ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи

Андрей был близок к шедевральному сейву

29 ноября 2023, 22:25 | Обновлено 29 ноября 2023, 22:37
5251
2
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Наполи вышел вперед на 9-й минуте, когда гол забил Джованни Симеоне.

Украинский вратарь Реала Андрей почти спас команду в невероятной ситуации, когда соперник пробивал буквально с метра. Андрей потянул удар, но мяч все же пересек линию ворот.

VAR помог арбитру зафиксировать мяч.

Реал буквально спустя две минуты сравнял счет, а потом вышел вперед.

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Джованни Симеоне Андрей Лунин Реал Мадрид Наполи Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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OKs100
Вряд ли Анчелотти это впечатлило. Вот бы если он среагировал на удар с 50 сантиметров... И всё равно оставил бы его на лавке.
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+4
Владислав Рейский
Главное что засветится на всю европу за те матчи немногие что удалось сыграть
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+1
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