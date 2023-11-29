ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Наполи вышел вперед на 9-й минуте, когда гол забил Джованни Симеоне.

Украинский вратарь Реала Андрей почти спас команду в невероятной ситуации, когда соперник пробивал буквально с метра. Андрей потянул удар, но мяч все же пересек линию ворот.

VAR помог арбитру зафиксировать мяч.

Реал буквально спустя две минуты сравнял счет, а потом вышел вперед.