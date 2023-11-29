Лига чемпионов29 ноября 2023, 22:25 | Обновлено 29 ноября 2023, 22:37
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ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
Андрей был близок к шедевральному сейву
29 ноября 2023, 22:25 | Обновлено 29 ноября 2023, 22:37
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В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Наполи вышел вперед на 9-й минуте, когда гол забил Джованни Симеоне.
Украинский вратарь Реала Андрей почти спас команду в невероятной ситуации, когда соперник пробивал буквально с метра. Андрей потянул удар, но мяч все же пересек линию ворот.
VAR помог арбитру зафиксировать мяч.
Реал буквально спустя две минуты сравнял счет, а потом вышел вперед.
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Комментарии 2
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Вряд ли Анчелотти это впечатлило. Вот бы если он среагировал на удар с 50 сантиметров... И всё равно оставил бы его на лавке.
Главное что засветится на всю европу за те матчи немногие что удалось сыграть
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