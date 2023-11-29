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Лига чемпионов
29 ноября 2023, 21:09 | Обновлено 29 ноября 2023, 21:41
1088
1

Вошли в историю. Севилья выставила самый возрастной состав в истории ЛЧ

Средний возраст больше 32 лет

29 ноября 2023, 21:09 | Обновлено 29 ноября 2023, 21:41
1088
1
Вошли в историю. Севилья выставила самый возрастной состав в истории ЛЧ

Севилья на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ выставила состав, чей средний возраст составляет 32 года и 19 дней.

Это самый возрастной состав в истории турнира.

Особенно выделяется оборона, где действуют 38-летний Хесус Навас, 37-летний Серхио Рамос и 32-летний Акунья. В полузащите играют 36-летний Фернандо и 35-летний Иван Ракитич.

Команда продолжает борьбу за плей-офф Лиги чемпионов.

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Источник Sport.ua
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luceorius
 В останньому турі перед командою постане дилема: чи ще трохи оновити власний, сумнівного достоїнства,  рекорд, чи оновити ( омолодити ) склад і спробувати оновити власний рекорд із перемог в Лізі Європи, оскільки ЛЧ вже в цьому сезоні недосяжна.
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