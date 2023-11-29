Вошли в историю. Севилья выставила самый возрастной состав в истории ЛЧ

Севилья на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ выставила состав, чей средний возраст составляет 32 года и 19 дней.

Это самый возрастной состав в истории турнира.

Особенно выделяется оборона, где действуют 38-летний Хесус Навас, 37-летний Серхио Рамос и 32-летний Акунья. В полузащите играют 36-летний Фернандо и 35-летний Иван Ракитич.

Команда продолжает борьбу за плей-офф Лиги чемпионов.