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Лига чемпионов
29 ноября 2023, 20:55 | Обновлено 29 ноября 2023, 21:40
191
0

Будут ли суперсейвы? Трубин выйдет в основе на матч ЛЧ против Интера

Орлы пока без очков в Лиге чемпионов

29 ноября 2023, 20:55 | Обновлено 29 ноября 2023, 21:40
191
0
Будут ли суперсейвы? Трубин выйдет в основе на матч ЛЧ против Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера».

В первой встрече команд, которую Орлы проиграли 0:1, Трубин был одним из лучших на поле, сделав несколько невероятных сейвов.

«Бенфика» без набранных очков уже лишилась шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но продолжает борьбу за Лигу Европы.

В 22:00 стартует и матч Лиги чемпионов «Реала», где в основе выйдет украинский вратарь Андрей Лунин.

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Источник Sport.ua
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