Будут ли суперсейвы? Трубин выйдет в основе на матч ЛЧ против Интера

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера».

В первой встрече команд, которую Орлы проиграли 0:1, Трубин был одним из лучших на поле, сделав несколько невероятных сейвов.

«Бенфика» без набранных очков уже лишилась шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но продолжает борьбу за Лигу Европы.

В 22:00 стартует и матч Лиги чемпионов «Реала», где в основе выйдет украинский вратарь Андрей Лунин.