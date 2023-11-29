Будут ли суперсейвы? Трубин выйдет в основе на матч ЛЧ против Интера
Орлы пока без очков в Лиге чемпионов
Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера».
В первой встрече команд, которую Орлы проиграли 0:1, Трубин был одним из лучших на поле, сделав несколько невероятных сейвов.
«Бенфика» без набранных очков уже лишилась шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но продолжает борьбу за Лигу Европы.
В 22:00 стартует и матч Лиги чемпионов «Реала», где в основе выйдет украинский вратарь Андрей Лунин.
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