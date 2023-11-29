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Лига чемпионов
29 ноября 2023, 20:46 | Обновлено 29 ноября 2023, 21:40
2090
1

Кепа подождет. Лунин выйдет в старте на матч Лиги чемпионов

Украинец проведет второй кряду матч ЛЧ

29 ноября 2023, 20:46 | Обновлено 29 ноября 2023, 21:40
2090
1
Кепа подождет. Лунин выйдет в старте на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В 22:00 Реал, который уже гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов, сыграет против Наполи. В основе выйдет украинский вратарь Андрей Лунин.

В прошлом матче Лунин на ноль отыграл с Брагой.

Сейчас травмированы основной вратарь мадридцев Тибо Куртуа и резервист Кепа Аррисабалага. В этой ситуации тренеру Карло Анчелотти, который, похоже, не очень верит в Лунина, придется довериться украинцу.

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Источник Sport.ua
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adidas777
Анчелотті всіма силами намагається максимально демотивувати Луніна! Бажаю Андрію гарної гри всупереч усьому!
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