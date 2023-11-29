Верес предложил ведущему игроку новый контракт

Контракт опорного полузащитника Валерия Кучерова с «Вересом» истекает 31 декабря. Sport.ua связался футболистом, чтобы узнать о возможных переговорах.

«Если вкратце, мне предложили новый контракт, но я взял время подумать. По поводу вероятности ухода из команды — даже не знаю, что ответить. «Верес» — мой второй дом. Этот клуб сделал для меня многое, и я для клуба — тоже. Но если будут какие-то предложения, я готов их рассмотреть», — сказал Кучеров.

30-летний воспитанник алчевской «Стали» в текущем сезоне провел за «Верес» 14 матчей во всех турнирах и забил 1 мяч.

Набрав в 14 матчах 11 очков, «Верес» занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ. В следующем туре 1 декабря команда Сергея Лавриненко сыграет на выезде с «Полесьем». Начало — в 17:00.