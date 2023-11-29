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Украина. Премьер лига
29 ноября 2023, 20:31 |
1064
1

Верес предложил ведущему игроку новый контракт

Кучеров играет в Ровно с 2016 года

29 ноября 2023, 20:31 |
1064
1
Верес предложил ведущему игроку новый контракт
ФК Верес. Валерий Кучеров

Контракт опорного полузащитника Валерия Кучерова с «Вересом» истекает 31 декабря. Sport.ua связался футболистом, чтобы узнать о возможных переговорах.

«Если вкратце, мне предложили новый контракт, но я взял время подумать. По поводу вероятности ухода из команды — даже не знаю, что ответить. «Верес» — мой второй дом. Этот клуб сделал для меня многое, и я для клуба — тоже. Но если будут какие-то предложения, я готов их рассмотреть», — сказал Кучеров.

30-летний воспитанник алчевской «Стали» в текущем сезоне провел за «Верес» 14 матчей во всех турнирах и забил 1 мяч.

Набрав в 14 матчах 11 очков, «Верес» занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ. В следующем туре 1 декабря команда Сергея Лавриненко сыграет на выезде с «Полесьем». Начало — в 17:00.

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Верес Ровно Валерий Кучеров Украинская Премьер-лига инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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aleks19826
Не хоче Валєра в Першу лігу)))). Звичайно розглядай, Верес наразі найслабша команда з Минаєм і перші претенденти на прямий виліт, в стики фіг попадуть вони, бо там Олександрія, Ленезе з баблом і оболоні розкручені
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