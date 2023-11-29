Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов

Издание The Sun обнародовало рейтинг из 10 самых богатых женщин профессиональных футболистов.

Джорджина Родригес, девушка самого богатого футболиста мира Криштиану Роналду, заняла лишь 8-ю строчку в данном топе. Состояние известной модели составляет 10.4 миллиона евро.

В соперничестве Месси и Роналду на уровне женских денег победил аргентинец. Его жена, Антонелла Рокуццо, является 5-й в списке. Ее активы оценивают в 18.5 миллионов евро, она также работает в модельном бизнесе.

Неудивительно, что превзошла всех женщин Виктория Бекхэм – жена Дэвида и бывшая участница музыкальной группы «Spice Girls». После завершения музыкальной карьеры Виктория стала модельером и заработала 63.5 миллионов евро.

Топ-10 самых богатых женщин футболистов: