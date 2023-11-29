Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Рейтинг возглавила жена Дэвида Бекхэма
Издание The Sun обнародовало рейтинг из 10 самых богатых женщин профессиональных футболистов.
Джорджина Родригес, девушка самого богатого футболиста мира Криштиану Роналду, заняла лишь 8-ю строчку в данном топе. Состояние известной модели составляет 10.4 миллиона евро.
В соперничестве Месси и Роналду на уровне женских денег победил аргентинец. Его жена, Антонелла Рокуццо, является 5-й в списке. Ее активы оценивают в 18.5 миллионов евро, она также работает в модельном бизнесе.
Неудивительно, что превзошла всех женщин Виктория Бекхэм – жена Дэвида и бывшая участница музыкальной группы «Spice Girls». После завершения музыкальной карьеры Виктория стала модельером и заработала 63.5 миллионов евро.
Топ-10 самых богатых женщин футболистов:
- Виктория Бекхэм (Дэвид Бекхэм) – 63.5 млн евро.
- Пилар Рубио (Серхио Рамос) – 54.3 млн евро.
- Анна Левандовски (Роберт Левандовски) – 41.6 млн евро.
- Анн-Катрин Гетце (Марио Гетце) – 32.4 млн евро.
- Антонела Рокуццо (Лионель Месси) – 18.5 млн евро.
- Колин Руни (Уэйн Руни) – 17.35 млн евро.
- Ана Иванович (Бастиан Швайнштайгер) – 15 млн евро.
- Джорджина Родригес (Криштиану Роналду) – 10.4 млн евро.
- Перри Эдвардс (Алекс Окслейд-Чемберлен) – 8 млн евро.
- Ребекка Варди (Джейми Варди) – 3.5 млн евро.
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