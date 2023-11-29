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29 ноября 2023, 20:12 |
610
0

Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов

Рейтинг возглавила жена Дэвида Бекхэма

29 ноября 2023, 20:12 |
610
0
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Издание The Sun обнародовало рейтинг из 10 самых богатых женщин профессиональных футболистов.

Джорджина Родригес, девушка самого богатого футболиста мира Криштиану Роналду, заняла лишь 8-ю строчку в данном топе. Состояние известной модели составляет 10.4 миллиона евро.

В соперничестве Месси и Роналду на уровне женских денег победил аргентинец. Его жена, Антонелла Рокуццо, является 5-й в списке. Ее активы оценивают в 18.5 миллионов евро, она также работает в модельном бизнесе.

Неудивительно, что превзошла всех женщин Виктория Бекхэм – жена Дэвида и бывшая участница музыкальной группы «Spice Girls». После завершения музыкальной карьеры Виктория стала модельером и заработала 63.5 миллионов евро.

Топ-10 самых богатых женщин футболистов:

  1. Виктория Бекхэм (Дэвид Бекхэм) – 63.5 млн евро.
  2. Пилар Рубио (Серхио Рамос) – 54.3 млн евро.
  3. Анна Левандовски (Роберт Левандовски) – 41.6 млн евро.
  4. Анн-Катрин Гетце (Марио Гетце) – 32.4 млн евро.
  5. Антонела Рокуццо (Лионель Месси) – 18.5 млн евро.
  6. Колин Руни (Уэйн Руни) – 17.35 млн евро.
  7. Ана Иванович (Бастиан Швайнштайгер) – 15 млн евро.
  8. Джорджина Родригес (Криштиану Роналду) – 10.4 млн евро.
  9. Перри Эдвардс (Алекс Окслейд-Чемберлен) – 8 млн евро.
  10. Ребекка Варди (Джейми Варди) – 3.5 млн евро.
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Джорджина Родригес Виктория Бекхэм Антонелла Роккуццо рейтинг lifestyle Криштиану Роналду Дэвид Бекхэм Лионель Месси Серхио Рамос Роберт Левандовски Марио Гетце Уэйн Руни Бастиан Швайнштайгер Алекс Окслейд-Чемберлен Джейми Варди
Источник Sport.ua
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