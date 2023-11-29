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Украина. Премьер лига
29 ноября 2023, 19:28 |
1466
8

Желающих особо нет. Кто может конкурировать с Шевченко на выборах в УАФ

Выборы должны состояться в конце января

29 ноября 2023, 19:28 |
1466
8
Желающих особо нет. Кто может конкурировать с Шевченко на выборах в УАФ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

По информации ТаТоТаке, на выборах президента УАФ, которые должны пройти 25 января в рамках Конгресса Украинской ассоциации футбола, пока нет большого количества желающих участвовать.

Члены УАФ должны будут подать кандидатуры за три недели до старта конгресса.

Сейчас главным и едва ли не единственным кандидатом считается Андрей Шевченко. Его называют безоговорочным фаворитом. Кроме него называют фамилию Вадима Костюченко.

Сейчас, когда президент УАФ Андрей Павелко и вице-президент УАФ Юрий Записоцкий находятся в СИЗО, именно Костюченко управляет делами в ассоциации.

Сообщается, что экс-игрок сборной Роман Зозуля готов вернуться в Украину, чтобы работать в УАФ, однако ему дали понять, что он выборы не выиграет и можно даже не пытаться – все настроены выбрать Шевченко.

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Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко Юрий Записоцкий Роман Зозуля Вадим Костюченко
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 8
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Gargantua
такая себе конечно замена.
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+2
Roman serhi
Шева ручной тоже руководитель...Как всегда прочем..Ни х не меняется 
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+1
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Олександр
Классная работа .онлайн руководитель для блезира 
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+1
zhyr
а Мілан?))
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0
Владислав Рейский
зозулька то чего?
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0
Burevestnik
кінець січня - це ще 2 місяці. Павелка за цей час можуть виправдати, відпустити і він буде вести той Конгрес...
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0
AK.228
Буде еееееееее
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-2
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