Желающих особо нет. Кто может конкурировать с Шевченко на выборах в УАФ
Выборы должны состояться в конце января
По информации ТаТоТаке, на выборах президента УАФ, которые должны пройти 25 января в рамках Конгресса Украинской ассоциации футбола, пока нет большого количества желающих участвовать.
Члены УАФ должны будут подать кандидатуры за три недели до старта конгресса.
Сейчас главным и едва ли не единственным кандидатом считается Андрей Шевченко. Его называют безоговорочным фаворитом. Кроме него называют фамилию Вадима Костюченко.
Сейчас, когда президент УАФ Андрей Павелко и вице-президент УАФ Юрий Записоцкий находятся в СИЗО, именно Костюченко управляет делами в ассоциации.
Сообщается, что экс-игрок сборной Роман Зозуля готов вернуться в Украину, чтобы работать в УАФ, однако ему дали понять, что он выборы не выиграет и можно даже не пытаться – все настроены выбрать Шевченко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У гостей удаление заработал Арбнор Муйя
78-летний специалист нацелен продолжать работать на высшем уровне