Желающих особо нет. Кто может конкурировать с Шевченко на выборах в УАФ

По информации ТаТоТаке, на выборах президента УАФ, которые должны пройти 25 января в рамках Конгресса Украинской ассоциации футбола, пока нет большого количества желающих участвовать.

Члены УАФ должны будут подать кандидатуры за три недели до старта конгресса.

Сейчас главным и едва ли не единственным кандидатом считается Андрей Шевченко. Его называют безоговорочным фаворитом. Кроме него называют фамилию Вадима Костюченко.

Сейчас, когда президент УАФ Андрей Павелко и вице-президент УАФ Юрий Записоцкий находятся в СИЗО, именно Костюченко управляет делами в ассоциации.

Сообщается, что экс-игрок сборной Роман Зозуля готов вернуться в Украину, чтобы работать в УАФ, однако ему дали понять, что он выборы не выиграет и можно даже не пытаться – все настроены выбрать Шевченко.