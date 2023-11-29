Главный тренер Жироны признан лучшим в Ла Лиге в ноябре

Главный тренер каталонской «Жироны» Мигель Анхель Санчес, более известный как Мичел, получил награду лучшему тренеру ноября в чемпионате Испании.

В последнем месяце осени команда 48-летнего специалиста сыграла 3 поединка в Ла Лиге и не проиграла ни одного из них: победы над «Осасуной» (4:2) и «Райо» (2:1), а также ничья с «Атлетиком» из Бильбао (1:1).

Сейчас «Жирона» занимает 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 35 очков в 14 турах чемпионата Испании. Такое же количество очков и у мадридского «Реала», но королевский клуб опережает коллектив Мичела по дополнительным показателям.