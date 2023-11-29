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  4. Главный тренер Жироны признан лучшим в Ла Лиге в ноябре
Испания
29 ноября 2023, 19:40 |
236
3

Главный тренер Жироны признан лучшим в Ла Лиге в ноябре

Мичел получил престижную награду

29 ноября 2023, 19:40 |
236
3
Главный тренер Жироны признан лучшим в Ла Лиге в ноябре
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер каталонской «Жироны» Мигель Анхель Санчес, более известный как Мичел, получил награду лучшему тренеру ноября в чемпионате Испании.

В последнем месяце осени команда 48-летнего специалиста сыграла 3 поединка в Ла Лиге и не проиграла ни одного из них: победы над «Осасуной» (4:2) и «Райо» (2:1), а также ничья с «Атлетиком» из Бильбао (1:1).

Сейчас «Жирона» занимает 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 35 очков в 14 турах чемпионата Испании. Такое же количество очков и у мадридского «Реала», но королевский клуб опережает коллектив Мичела по дополнительным показателям.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона лучший тренер
Источник LaLiga
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Комментарии 3
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fin
Зараз якраз 4 зустрічі з командами першої шістки - побачимо чого варта Жирона.
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+1
Олександр
Нужно честно признаться кто смотрел жирона Атлетик .чудом жирона сыграла вничью.никакой игры .Атлетик на порядок выше 
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-3
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