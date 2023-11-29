Реал Мадрид нацелился на звездного футболиста Брентфорда

Мадридский «Реал» нацелился на центрального нападающего английского «Брентфорда» Айвана Тоуни, сообщает испанское издание Fichajes.

Королевский клуб после ухода Карима Бензема так и не нашел настоящего бомбардира, поэтому они до сих пор ищут нападающего, который будет способен забивать много мячей за сезон. В клубе не совсем уверены, что таким человеком является 27-летний англичанин, но готовы побороться за его подпись.

Также на игрока претендуют лондонские «Арсенал» и «Челси». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Последний матч за «Брентфорд» Айван Тоуни сыграл 8 мая 2023 года. После этого форвард получил 8-месячный бан за ставки. В прошлом сезоне на его счету было 20 голов и 4 ассиста в 33 матчах АПЛ.