Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Мадрид нацелился на звездного футболиста Брентфорда
Англия
29 ноября 2023, 18:18 |
656
0

Реал Мадрид нацелился на звездного футболиста Брентфорда

Айван Тоуни может перейти в королевский клуб

29 ноября 2023, 18:18 |
656
0
Реал Мадрид нацелился на звездного футболиста Брентфорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Айван Тоуни

Мадридский «Реал» нацелился на центрального нападающего английского «Брентфорда» Айвана Тоуни, сообщает испанское издание Fichajes.

Королевский клуб после ухода Карима Бензема так и не нашел настоящего бомбардира, поэтому они до сих пор ищут нападающего, который будет способен забивать много мячей за сезон. В клубе не совсем уверены, что таким человеком является 27-летний англичанин, но готовы побороться за его подпись.

Также на игрока претендуют лондонские «Арсенал» и «Челси». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Последний матч за «Брентфорд» Айван Тоуни сыграл 8 мая 2023 года. После этого форвард получил 8-месячный бан за ставки. В прошлом сезоне на его счету было 20 голов и 4 ассиста в 33 матчах АПЛ.

По теме:
Шахтер предложил 4 миллиона евро за опорника Палмейраса Фабиньо
Арсенал – Ланс. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Реал Мадрид – Наполи. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Айван Тоуни Реал Мадрид Брентфорд трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Арсенал Лондон Челси
Источник Fichajes.net
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

А за окном снова весна. Об очередном выходе Шахтера в плей-офф еврокубков
Футбол | 29 ноября 2023, 12:00 11
А за окном снова весна. Об очередном выходе Шахтера в плей-офф еврокубков
А за окном снова весна. Об очередном выходе Шахтера в плей-офф еврокубков

Валерий Василенко – о том, что запоминается не только последнее

Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту
Футбол | 29 ноября 2023, 00:23 18
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтеру нужна только победа над Порту

Досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов 10 команд

ВИДЕО. Известный немецкий арбитр порвал кресты в матче Бундеслиги
Футбол | 29.11.2023, 16:44
ВИДЕО. Известный немецкий арбитр порвал кресты в матче Бундеслиги
ВИДЕО. Известный немецкий арбитр порвал кресты в матче Бундеслиги
Таблица ЛЧ. Шахтер вышел в евровесну. 3 претендента на 2 путевки в плей-офф
Футбол | 28.11.2023, 22:10
Таблица ЛЧ. Шахтер вышел в евровесну. 3 претендента на 2 путевки в плей-офф
Таблица ЛЧ. Шахтер вышел в евровесну. 3 претендента на 2 путевки в плей-офф
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
Футбол | 28.11.2023, 21:39
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Снова красная карточка. Днепр-1 крупно выиграл у Черноморца
Снова красная карточка. Днепр-1 крупно выиграл у Черноморца
27.11.2023, 18:55 136
Футбол
Ломаченко и Камбосос выбрали дату проведения поединка за титул
Ломаченко и Камбосос выбрали дату проведения поединка за титул
28.11.2023, 08:10 5
Бокс
Фьюри показал архивное видео из отеля за несколько часов до боя с Кличко
Фьюри показал архивное видео из отеля за несколько часов до боя с Кличко
28.11.2023, 18:36 3
Бокс
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
Артем Довбик рассказал, насколько тяжелой является его травма
28.11.2023, 11:48
Футбол
Сколько пропустит Довбик? Спортивный врач рассказал подробности травмы
Сколько пропустит Довбик? Спортивный врач рассказал подробности травмы
27.11.2023, 21:47 3
Футбол
ВИДЕО. Фантастический прием мяча на грудь от Александра Зинченко
ВИДЕО. Фантастический прием мяча на грудь от Александра Зинченко
28.11.2023, 11:35 2
Футбол
ФОТО. Лицо Лунина после суперсейва в матче за Реал против Кадиса
ФОТО. Лицо Лунина после суперсейва в матче за Реал против Кадиса
27.11.2023, 17:40 3
Футбол
ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка
ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка
28.11.2023, 23:20 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем