Алан ВАРЕЛА: «Теперь нам предстоит сыграть в финале с Шахтером»

22-летний опорный полузащитник «Порту» Алан Варела прокомментировал вчерашнее поражение португальской команды от «Барселоны» (1:2), из-за которого «драконы» потеряли шанс оторваться от «Шахтера» в таблице группы Лиги чемпионов.

«Мы провели хорошую игру. Мы знали, что нам предстоит встретиться с отличным соперником, и благодаря мелочам им удалось победить. Их вратарь отыграл очень хорошо. Мой удар был не очень сильным, но вратарь хорошо его отразил. Если бы не он, то мы могли бы выиграть матч».

«Теперь нам предстоит сыграть в финале с «Шахтером». Мы будем работать изо всех сил, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов», - заявил Варела.

После пяти туров «Барселона» набрала 12 очков, у «Шахтера» и «Порту» - по 9, а «Антверпен» не сумел взять ни одного зачетного балла.