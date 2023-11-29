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  4. Алан ВАРЕЛА: «Теперь нам предстоит сыграть в финале с Шахтером»
Лига чемпионов
29 ноября 2023, 18:05 | Обновлено 29 ноября 2023, 18:42
1348
3

Алан ВАРЕЛА: «Теперь нам предстоит сыграть в финале с Шахтером»

Хавбек «Порту» предвкушает решающий поединок против «горняков» в Лиге чемпионов

29 ноября 2023, 18:05 | Обновлено 29 ноября 2023, 18:42
1348
3
Алан ВАРЕЛА: «Теперь нам предстоит сыграть в финале с Шахтером»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Варела

22-летний опорный полузащитник «Порту» Алан Варела прокомментировал вчерашнее поражение португальской команды от «Барселоны» (1:2), из-за которого «драконы» потеряли шанс оторваться от «Шахтера» в таблице группы Лиги чемпионов.

«Мы провели хорошую игру. Мы знали, что нам предстоит встретиться с отличным соперником, и благодаря мелочам им удалось победить. Их вратарь отыграл очень хорошо. Мой удар был не очень сильным, но вратарь хорошо его отразил. Если бы не он, то мы могли бы выиграть матч».

«Теперь нам предстоит сыграть в финале с «Шахтером». Мы будем работать изо всех сил, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов», - заявил Варела.

После пяти туров «Барселона» набрала 12 очков, у «Шахтера» и «Порту» - по 9, а «Антверпен» не сумел взять ни одного зачетного балла.

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Порту Барселона Шахтер Донецк Лига чемпионов
Источник Record.pt
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Комментарии 3
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aleks19826
О божеО / Не смеши. В какой форме сейчас Шахта и в какой вы, клоуны португальские. Думаю в Порто Донецк хлопнет это зборище португалов и бразильцев техничных. У нас борьба, верховая игра и Ризнык
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ВАЛ
Збірна України "пропустила"Італію,а Шахтар "не пропустить"Порту.!!!
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